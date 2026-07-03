Australia – Egipt (LIVE VIDEO, 21:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Cele două, față în față cu o victorie istorică

Australia și Egipt dau piept în 16-imile de finală de la Cupa Mondială în primul meci al zilei cu numărul 23. Partida care va avea loc pe Dallas Stadium este una extrem de specială pentru ambele naționale, pentru că la finalul meciului una dintre ele se va mândri cu prima victorie din fazele eliminatorii de la World Cup.

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Australia – Egipt va avea loc de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 și LIVE în AntenaPLAY. Partida va putea fi urmărită și în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Australia – Egipt (LIVE VIDEO, 21:00, Antena 1 și AntenaPLAY)

Australia lui Tony Popovic a ajuns în fazele eliminatorii ale World Cup pentru a treia oară în istoria naționalei după ce a terminat pe locul 2 Grupa D. “Socceroos” au început cu o victorie contra Turciei (2-0), după care au fost învinși de SUA (2-2), iar în ultima etapă au făcut un egal “de salon” cu Paraguay, scor 0-0.

De cealaltă parte, Egiptul lui Hossam Hassan a ajuns în premieră în fazele eliminatorii World Cup după ce a scos două egaluri cu Belgia și Iran, ambele încheiate 1-1, și a învins Noua Zeelandă cu 3-1. Astfel, “faraonii” au terminat Grupa G pe locul secund, cu cinci puncte, la egalitate cu Belgia, care a avut golaverajul superior.

Cele două naționale s-au înfruntat de două ori, împărțindu-și victoriile, însă niciun meci disputat nu a avut loc pe cea mai mare scenă a fotbalului, la Cupa Mondială.