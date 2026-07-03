Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Australia – Egipt (LIVE VIDEO, 21:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Cele două, față în față cu o victorie istorică

Australia – Egipt (LIVE VIDEO, 21:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Cele două, față în față cu o victorie istorică

Andrei Nicolae Publicat: 3 iulie 2026, 12:58

Comentarii
Australia – Egipt (LIVE VIDEO, 21:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Cele două, față în față cu o victorie istorică

Australia - Egipt / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Australia și Egipt dau piept în 16-imile de finală de la Cupa Mondială în primul meci al zilei cu numărul 23. Partida care va avea loc pe Dallas Stadium este una extrem de specială pentru ambele naționale, pentru că la finalul meciului una dintre ele se va mândri cu prima victorie din fazele eliminatorii de la World Cup.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Australia – Egipt va avea loc de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 și LIVE în AntenaPLAY. Partida va putea fi urmărită și în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Australia – Egipt (LIVE VIDEO, 21:00, Antena 1 și AntenaPLAY)

Australia lui Tony Popovic a ajuns în fazele eliminatorii ale World Cup pentru a treia oară în istoria naționalei după ce a terminat pe locul 2 Grupa D. “Socceroos” au început cu o victorie contra Turciei (2-0), după care au fost învinși de SUA (2-2), iar în ultima etapă au făcut un egal “de salon” cu Paraguay, scor 0-0.

De cealaltă parte, Egiptul lui Hossam Hassan a ajuns în premieră în fazele eliminatorii World Cup după ce a scos două egaluri cu Belgia și Iran, ambele încheiate 1-1, și a învins Noua Zeelandă cu 3-1. Astfel, “faraonii” au terminat Grupa G pe locul secund, cu cinci puncte, la egalitate cu Belgia, care a avut golaverajul superior.

Cele două naționale s-au înfruntat de două ori, împărțindu-și victoriile, însă niciun meci disputat nu a avut loc pe cea mai mare scenă a fotbalului, la Cupa Mondială.

Reclamă
Reclamă

Echipele probabile la Australia – Egipt

Australia: Beach – Circati, Souttar, Herrington – Bos, O’Neill, Okon-Engstler, Behich – Volpato, Metcalfe – Toure;

Egipt: Shobeir – Hany, Fathy, Ibrahim, Hafez – Attia, Saber – Salah, Ashour, Ziko – Marmoush;

Viorel Paşca, plasat sub control judiciar în dosarul azilelor ilegale din Bihor. Decizia nu este definitivăViorel Paşca, plasat sub control judiciar în dosarul azilelor ilegale din Bihor. Decizia nu este definitivă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca Lionel Messi în Argentina - Capul Verde?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cod galben şi cod portocaliu de grindină și vijelii în cea mai mare parte a țării. Prognoza pentru Capitală
Observator
Cod galben şi cod portocaliu de grindină și vijelii în cea mai mare parte a țării. Prognoza pentru Capitală
Primul transfer al Rapidului după succesul categoric cu Dinamo Kiev. „Are foarte multă forță”. Exclusiv
Fanatik.ro
Primul transfer al Rapidului după succesul categoric cu Dinamo Kiev. „Are foarte multă forță”. Exclusiv
13:41

Scenariile prin care România se califică în turul II preliminar pentru Cupa Mondială. Meciul cu Muntenegru e în AntenaPLAY
13:34

Selecţionerul din Capul Verde, gata pentru duelul istoric cu Argentina de la Cupa Mondială: “Meciul vieţii”
13:28

S-a aflat ce jucător transferă CFR Cluj din Uruguay
13:10

Argentina – Capul Verde (LIVE VIDEO, 01:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Leo Messi dă piept cu Joao Paulo, jucătorul FCSB
12:45

Mihai Silvăşan, după victoria istorică a României în faţa Greciei: “Jucătorii mei au fost incredibili”
12:25

FotoCum și-a făcut Ivana Knoll apariția la meciul Croației. Ce mesaj a avut pentru Cristiano Ronaldo: “Măcar am…”
Vezi toate știrile
1 VIDEOE oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea Craiova 2 VIDEOCe le-a spus arbitrul croaţilor după cea mai controversată fază de la Mondial, din minutul 90+13 al partidei cu Portugalia 3 Comunicatul FIFA după scandalul golului anulat în minutul 90+13 la Portugalia – Croaţia 2-1 4 “De ce l-ați scos pe Ronaldo?”. Răspunsul tranșant al lui Roberto Martinez după “thriller-ul” Portugalia – Croația 5 Tragedie în fotbal. Fotbalistul a fost ucis: “Se căsătorise în urmă cu doar cinci luni” 6 Dinamo transferă atacant. Andrei Nicolescu: “Ne-am înţeles!”
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!
Dramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8Dramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8