Balogun, într-un top alături de Zidane și Ronaldinho! Borna stabilită după ce a marcat și a fost apoi eliminat în SUA – Bosnia

Folarin Balogun, fotbalistul celor de la AS Monaco, a punctat din nou pentru naționala Statelor Unite la Campionatul Mondial și a ajuns la trei reușite la acest turneu final.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacantul nu a terminat meciul cu Bosnia și Herțegovina pe teren, el fiind eliminat pentru un fault oribil asupra lui Muharemovic, în minutul 64 al disputei.

Folarin Balogun, la fel ca Zidane, Ronaldinho și Garrincha

Folarin Balogun a ieșit din nou la rampă pentru selecționata antrenată de Mauricio Pochettino și atacantul care evoluează în Ligue 1 a deschis scorul în confruntarea cu Bosnia, după ce a profitat de o serie de erori în defensiva adversă.

Din păcate, jucătorul nu a terminat partida pe teren, asta după ce a fost eliminat pentru un fault teribil la Muharemovic. Centralul i-a acordat cartonașul roșu după ce a fost chemat la monitor să revadă fază.

Americanul a devenit abia al patrulea jucător din istoria Cupei Mondiale care marchează și apoi este eliminat într-un joc din fazele eliminatorii la turneele finale. Doar Ronaldinho (2002), Zinedine Zidane (2006) și Garrincha (1962) au mai reușit asta.