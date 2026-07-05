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Borna negativă stabilită de Paraguay în meciul cu Franța de la Cupa Mondială

Daniel Işvanca Publicat: 5 iulie 2026, 9:12

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Borna negativă stabilită de Paraguay în meciul cu Franța de la Cupa Mondială

Naționala Paraguayului / Profimedia

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Paraguay s-a oprit în faza optimilor de finală la Campionatul Mondial, după ce a fost învinsă la limită de selecționata Franței, scor 1-0, golul decisiv fiind înscris de Kylian Mbappe din lovitură de la 11 metri.

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Gruparea antrenată de Gustavo Alfaro a stabilit un record negativ în istoria turneelor finale, după ce a reușit doar 99 de pase corecte în disputa de la Philadelphia.

Paraguay, record rușinos la Cupa Mondială

Naționala Paraguayului nu a reușit să producă o nouă minune la Campionatul Mondial și a fost eliminată de Franța, după un meci decis de reușita lui Kylian Mbappe.

Atacantul celor de la Real Madrid a fost inamicul numărul 1 al sud-americanilor, dar asta nu l-a oprit să înscrie din nou pe cea mai importantă scenă a fotbalului.

Selecționata lui Gustavo Alfaro a reușit doar 99 de pase corecte dintr-un total de 183, un procent de 54%, cel mai mic pe care o națiune l-a înregistrat la turneele finale.

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