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Brahim Diaz, performanță istorică pentru „Leii din Atlas”! Ce a realizat în Canada – Maroc

Daniel Işvanca Publicat: 4 iulie 2026, 22:12

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Brahim Diaz, performanță istorică pentru Leii din Atlas”! Ce a realizat în Canada – Maroc

Brahim Diaz alături de colegul Ounahi / Getty Images

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Selecționata Marocului a repetat performanța de la Mondialul din Qatar și s-a calificat în faza sferturilor, după o victorie clară contra Canadei, scor 3-0.

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Brahim Diaz a pasat decisiv la două dintre cele trei goluri marcate de africani și a devenit primul fotbalist din istoria țării sale care reușește o performanță impresionantă.

Brahim Diaz, pasă de gol în Canada – Maroc

Naționala Marocului și-a continuat sâmbătă parcursul fantastic de la Campionatul Mondial și s-a calificat pentru a doua oară la rând în faza sferturilor de finală.

Chiar dacă l-au pierdut pe Saibari în prima repriză, africanii au făcut spectacol în fața modestei selecționate a Canadei, care nu a avut nicio șansă în fața „Leilor din Atlas”.

Brahim Diaz a pasat decisiv la reușita de 2-0, dar și la cea de 3-0 și a ajuns la patru assist-uri la Campionatul Mondial, devenind primul fotbalist african din istorie care reușește așa ceva.

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