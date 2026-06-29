Brazilia – Japonia (LIVE VIDEO, 20:00, Antena 1 și AntenaPLAY). “Samba” lui Vinicius dă peste precizia “samurailor”

Cea de-a doua zi de 16-imi de la Cupa Mondială oferă unul dintre cele mai tari dueluri din această fază a competiției. Brazilia înfruntă Japonia într-un duel care se anunță extrem de echilibrat, “Selecao” fiind considerată totuși favorită prin prisma “blazonului” pe care îl are atunci când vine vorba de World Cup.
Duelul dintre Brazilia și Japonia va avea loc de la ora 20:00, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Partida va fi transmisă în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.
Brazilia – Japonia (LIVE VIDEO, 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY)
Brazilia ajunge în fazele eliminatorii după ce a terminat pe primul loc Grupa C, cu șapte puncte. Singurul pas greșit făcut de naționala lui Carlo Ancelotti a venit în prima etapă, când a remizat cu Maroc, după care au urmat două victorii convingătoare contra Haitiului și Scoției, consemnate cu același scor, 3-0.
De cealaltă parte, Japonia s-a clasat pe locul secund în Grupa F, cu cinci puncte. După un egal spectaculos contra Olandei în prima etapă, scor 2-2, “samuraii albaștri” ai lui Hajime Moriyasu au învins-o cu Tunisia pe 4-0 într-un meci arbitrat de Istvan Kovacs, după care nu au mai turat motoarele la maxim în ultima rundă și au remizat cu Suedia.
Brazilia visează la al șaselea ei titlu mondial, în timp ce Japonia vrea să obțină prima ei victorie într-o partidă din fazele eliminatorii de la World Cup. De menționat este că niponii au mai ajuns până acum de patru ori în optimile competiției, însă atunci acela era primul meci după ieșirea din grupe.
Brazilia are în continuare o mare problemă de lot, și anume absența lui Raphinha, care ar urma să intre pe teren abia în optimi în cazul unei calificări. De celalată parte, Ko Itakura și Takefusa Kubo sunt incerți în tabăra niponilor.
𝗥𝗢𝗨𝗡𝗗 𝗢𝗙 𝟯𝟮: 𝗕𝗥𝗔𝗭𝗜𝗟 𝗩𝗦 𝗝𝗔𝗣𝗔𝗡 🇧🇷⚔️🇯🇵
Both teams have shown beautiful attacking football this World Cup, so expect a beautiful game of football 🔥
𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪: Brazil is home to the largest Japanese community outside Japan? This one feels extra… pic.twitter.com/bkjl143g4k
— 433 (@433) June 28, 2026
Echipele probabile la Brazilia – Japonia
Brazilia: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Bruno Guimaraes, Casemiro, Paqueta – Rayan, Cunha, Vinicius;
Japonia: Suzuki – Tomiyasu, Taniguchi, Ito – Doan, Sano, Tanaka, Nakamura – Kamada, Maeda – Ueda;
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