Brazilia – Norvegia, primul mare meci din optimile Cupei Mondiale 2026! Când are loc duelul dintre Vinicius şi Haaland

Brazilia şi Norvegia se vor întâlni în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026. Selecao a trecut marţi de Japonia, la capătul unui meci dramatic, scor 2-1, în care Gabriel Martinelli a marcat golul victoriei în prelungiri, în timp ce Norvegia a trecut de Coasta de Fildeş, scor 2-1, într-un meci câştigat pe final, decis de Erling Haaland.

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Astfel, Cupa Mondială propune un nou duel între Vinicius şi Haaland. După ce i-am văzut la echipele de club, Real Madrid şi Manchester City, cei doi se vor confrunta şi la echipele naţionale, pe cea mai importantă scenă a fotbalului mondial.

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Brazilia – Norvegia, primul mare meci din optimile Cupei Mondiale

Partida dintre Brazilia şi Norvegia va avea loc pe 5 iulie, de la ora 23:00, şi va fi transmisă în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. În 16-imi, ambele echipe au evoluat în Texas, la Houston, respectiv Dallas. Acum, cele două naţionale se vor întoarce pe Coasta de Est, meciul urmând să se dispute pe MetLife Stadium din New Jersey, acolo unde va avea loc şi marea finală de pe 19 iulie.

Brazilia şi Norvegia s-au mai întâlnit la Cupa Mondială în urmă cu 28 de ani, la ediţia din Franţa, din 1998. Atunci, norvegienii au produs surpriza şi au câştigat duelul din faza grupelor cu 2-1, ambele echipe mergând mai departe atunci. Din grupa respectivă au mai făcut parte Maroc şi Scoţia.