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Cancelarul Germaniei, reacţie surprinzătoare: “Suntem mândri de voi”! Fanii l-au criticat dur: “Sărbătoreşte eşecul”

Bogdan Stănescu Publicat: 30 iunie 2026, 11:15

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Cancelarul Germaniei, reacţie surprinzătoare: Suntem mândri de voi! Fanii l-au criticat dur: Sărbătoreşte eşecul

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz / Profimedia Images

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Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz (70 de ani), a avut o reacţie surprinzătoare după eliminarea Mannschaft de la Campionatul Mondial. Germania a pierdut la loviturile de departajare cu Paraguay şi a părăsit prematur Mondialul transmis exclusiv în România în Universul Antena.

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Merz le-a transmis jucătorilor lui Nagelsmann că germanii sunt mândri de ei, reacţie care a atras numeroase critici din partea fanilor nemţi.

Friedrich Merz i-a felicitat pe jucătorii germani pentru parcursul lor de la Mondial, iar fanii nemţi “i-au sărit în cap”: “Ca în politică, sărbătorește eșecul”

Chiar dacă eliminarea doare: ce meci, echipa națională! Prin devotamentul și spiritul vostru de echipă la acest Campionat Mondial, ați entuziasmat țara noastră. Suntem mândri de voi”, a scris Friedrich Merz, pe reţelele sociale, după înfrângerea Germaniei contra Paraguayului.

Ca în politică, sărbătorește eșecul. Merz în elementul lui”, „Deci nici de fotbal nu ai habar”, „Felicitări. Cu Nagelsmann, există în sfârșit cineva care își exercită funcția cu și mai multă incompetență decât dumneavoastră” şi „Tocmai această cosmetizare a eșecurilor este problema. Suntem Germania, nu Insulele Fiji. Pretențiile noastre TREBUIE să fie mai mari. Dar totul este, de fapt, emblematic pentru starea în care se află țara. Performanța a devenit irelevantă” au fost câteva dintre reacţiile fanilor nemţi consternaţi.

Presa germană i-a cerut demisia lui Julian Nagelsmann (38 de ani), părerea fiind împărtăşită de numeroşi suporteri. S-a vorbit despre o posibilă înlocuire a lui Nagelsmann cu fostul antrenor al lui Liverpool, Jurgen Klopp (59 de ani), în prezent Director Global al departamentului Fotbal pentru grupul Red Bull.

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Nagelsmann a subliniat că nu va demisiona, în condiţiile în care mai are contract cu naţionala Germaniei până în vara lui 2028. El a subliniat că mai are încă multe lucruri de făcut la naţionala Germaniei.

Nu sunt genul care fuge. Nu este prima dată când trecem printr-un astfel de turneu. Sunt lucruri care trebuie să se schimbe într-un fel sau altul, dar acum nu este momentul să vorbim despre asta”, a declarat Nagelsmann.

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