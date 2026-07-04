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“Când oamenii spun asta, e adevărat”. Lionel Scaloni, tranșant după ce Argentina a fost chinuită de Capul Verde

Andrei Nicolae Publicat: 4 iulie 2026, 4:41

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Când oamenii spun asta, e adevărat. Lionel Scaloni, tranșant după ce Argentina a fost chinuită de Capul Verde

Lionel Scaloni, în timpul unui meci / Profimedia

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Lionel Scaloni a tras primele concluzii după ce Argentina s-a calificat în optimile Cupei Mondiale la capătul unui meci nebun contra Capului Verde, scor 3-2. Selecționerul de 48 de ani și-a lăudat jucătorii și nu a ezitat să remarce și fotbaliștii antrenați de omologul său, Bubista, care au scris istorie la World Cup.

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Argentina a ajuns în optimile de finală ale Cupei Mondiale la capătul unui duel de cinci stele cu Insulele Capului Verde, care din postura de outsideră clară a fost o “nucă” extrem de tare pentru campioana mondială. Sud-americanii au condus cu 1-0 și 2-1, însă au fost egalați de fiecare dată de africani, care au clacat până la urmă în repriza a doua din prelungiri.

Concluziile lui Lionel Scaloni după Argentina – Capul Verde 3-2

După meci, Lionel Scaloni a acordat un interviu și a vorbit pe scurt despre cele întâmplate. Antrenorul “pumelor”, aflat la meciul cu numărul 100 pe banca Argentinei, a apreciat faptul că echipa sa nu a renunțat, deși Capul Verde a fost mereu capabilă să se lupte de la egal la egal cu elevi săi.

De aceea, Scaloni a vorbit la superlativ și despre formația lui Bubista, care a oferit o poveste fabuloasă la World Cup 2026.

Partida a fost extrem de dificilă și trebuie mereu să iei lucrurile pozitive. Această echipă nu renunță niciodată.

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Vreau să felicit adversarul nostru, astăzi au arătat că sunt o echipă minunată. Când oamenii spun că nu sunt meciuri ușoare la Cupa Mondială, e adevărat. Apreciez contribuția tuturor. Asta e Argentina“, a spus selecțioenerul sud-americanilor, potrivit ole.com.ar.

În optimile de finală ale Cupei Mondiale, Argentina va da peste Egipt. Meciul va avea loc pe 7 iulie, de la ora 19:00.

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