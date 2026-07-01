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“Carlo Ancelotti, venim după tine!” Discursul genial din vestiar al lui Stale Solbakken, înainte de Brazilia – Norvegia

Dan Roșu Publicat: 1 iulie 2026, 15:13

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Carlo Ancelotti, venim după tine! Discursul genial din vestiar al lui Stale Solbakken, înainte de Brazilia – Norvegia

Stale Solbakken

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Stale Solbakken a susţinut un discurs spectaculos în vestiarul Norvegiei după 2-1 cu Coasta de Fildeş, rezultat care i-a trimis pe Haaland şi ai săi în optimile Campionatului Mondial 2026.

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Antrenorul susţine că au fost şterşi cu buretele cei 28 de ani în care Norvegia nu a ajuns la Mondiale şi că fanii au toate motivele să se bucure. Solbakken a avut un mesaj în glumă şi pentru Brazilia şi Carlo Ancelotti, următorii adversari de la Mondiale.

Discursul genial din vestiar al lui Stale Solbakken, înainte de Brazilia – Norvegia

“Băieţi, voi nu schimbaţi acum doar istoria fotbalului norvegian, voi schimbaţi şi istoria Norvegiei. Nu se va mai întâmpla ceva atât de mare. Am trecut peste cei 28 de ani în care am suferit. Asta doar mulţumită vouă. Voi aţi reuşit să faceţi asta.

Toată lumea poate sta băută în Norvegia timp de 14 zile, fără ca cineva să se uite ciudat la ei. E meritul vostru şi astăzi vom sărbători asta. Şi staţi aşa, să nu uităm, Carlo Ancelotti, venim după tine!”, a fost discursul lui Solbakken, terminat în uralele tuturor.

„Viking Row”, celebrul mod de sărbătorire al naţionalei Norvegiei, cucereşte Cupa Mondială

Mii de fani norvegieni au aşteptat lovitura de tobă a lui Martin Ødegaard, marţi seară, după victoria Norvegiei în faţa Coastei de Fildeş, în 16-imile Cupei Mondiale.

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Cu băţul în mână, căpitanul în vârstă de 27 de ani şi-a adunat echipa după victoria Norvegiei împotriva Coastei de Fildeş. Cu fiecare lovitură de tobă, mii de fani norvegieni – inclusiv jucătorii care stăteau în spatele lui pe teren – spuneau “vâsleşte” în timp ce îşi mişcau braţele ca şi cum ar vâsli o barcă. Ritmul se accelera cu fiecare lovitură de tobă, înainte ca mulţimea să învăluie stadionul Dallas în urale din Arlington, Texas.

Celebra sărbătoare “Viking Row” a Norvegiei, cel mai recent fenomen al fanilor Cupei Mondiale, a fost celebrarea perfectă pentru prima victorie a ţării în faza eliminatorie din istoria sa. Vikingii au învins Coasta de Fildeş cu 2-1 după un gol marcat în minutul 86 de Erling Haaland, starul lui Manchester City, care a contribuit la ridicarea Norvegiei la noi culmi în 2026, alături de Ødegaard, un mijlocaş de talie mondială care a condus echipa Arsenal la un titlu în Premier League sezonul trecut.

Viking Row câştigă popularitate peste tot. Nu numai că a devenit celebrarea Cupei Mondiale de mare succes în Statele Unite, dar a fost îmbrăţişată şi de aproape toată Norvegia.

M1 la Piaţa Victoriei 2 este închisă: Staţia a fost inundată. Apa este de un metru pe linia metrouluiM1 la Piaţa Victoriei 2 este închisă: Staţia a fost inundată. Apa este de un metru pe linia metroului
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“Fiecare (persoană) cu vârste cuprinse între 100 şi 2 ani practică acum acest gest în Norvegia“, a declarat managerul Ståle Solbakken după meci. “Când ajungem în aeroporturile din Statele Unite, şi ei vâslesc… Cred că este minunat pentru unitate.”

Piesa a fost creată de Ole Frøystad, un superfan norvegian care este şi membru al Oljeberget, grupul oficial de suporter al echipei naţionale. Frøystad a fost prezent la meciul din 30 iunie, apărând de mai multe ori pe ecranul gigant.

Viking Row a ajuns până acum în toate etapele Cupei Mondiale ale Norvegiei, în Foxborough, Massachusetts, East Rutherford, New Jersey şi acum în Arlington, Texas, şi speră să continue să vâslească prin mai multe oraşe din Statele Unite.

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