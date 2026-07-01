“Carlo Ancelotti, venim după tine!” Discursul genial din vestiar al lui Stale Solbakken, înainte de Brazilia – Norvegia

Stale Solbakken a susţinut un discurs spectaculos în vestiarul Norvegiei după 2-1 cu Coasta de Fildeş, rezultat care i-a trimis pe Haaland şi ai săi în optimile Campionatului Mondial 2026.

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Antrenorul susţine că au fost şterşi cu buretele cei 28 de ani în care Norvegia nu a ajuns la Mondiale şi că fanii au toate motivele să se bucure. Solbakken a avut un mesaj în glumă şi pentru Brazilia şi Carlo Ancelotti, următorii adversari de la Mondiale.

Discursul genial din vestiar al lui Stale Solbakken, înainte de Brazilia – Norvegia

“Băieţi, voi nu schimbaţi acum doar istoria fotbalului norvegian, voi schimbaţi şi istoria Norvegiei. Nu se va mai întâmpla ceva atât de mare. Am trecut peste cei 28 de ani în care am suferit. Asta doar mulţumită vouă. Voi aţi reuşit să faceţi asta.

Toată lumea poate sta băută în Norvegia timp de 14 zile, fără ca cineva să se uite ciudat la ei. E meritul vostru şi astăzi vom sărbători asta. Şi staţi aşa, să nu uităm, Carlo Ancelotti, venim după tine!”, a fost discursul lui Solbakken, terminat în uralele tuturor.

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Mii de fani norvegieni au aşteptat lovitura de tobă a lui Martin Ødegaard, marţi seară, după victoria Norvegiei în faţa Coastei de Fildeş, în 16-imile Cupei Mondiale.