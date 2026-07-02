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Ce i-au putut găsi oamenii legii în bagaje lui Romero! Lionel Messi a râs în hohote

Dan Roșu Publicat: 2 iulie 2026, 14:41

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Ce i-au putut găsi oamenii legii în bagaje lui Romero! Lionel Messi a râs în hohote

Lionel Messi

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Echipa Argentinei a aterizat la Miami, acolo unde echipa lui Lionel Scaloni va evolua în şaisprezecimile Campionatului Mondial în faţa Statului Verde, pe 4 iulie, de la ora 01:00, exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

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Oamenii de ordine le-au verificat bagajele starurilor “Pumelor” şi au avut o surpriză atunci când au ajuns la cel al lui Cristian Romero, colegul lui Radu Drăguşin de la Tottenham.

Ce i-au putut găsi oamenii legii în bagaje lui Romero

În rucsacul fundaşului central a fost găsit un aprinzător de grătare, o brichetă uriaşă. a fost momentul în care Lionel Messi nu s-a putut abţine şi a râs în hohote pe aeroport.

După aceea, Lionel Messi a fost aşezat şi el pe un scaun şi verificat cu atenţie de oamenii legii.

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Capitolul la care Lionel Messi e pe ultimul loc

Specialiştii au numit capitolul la care Lionel Messi (39 de ani) e pe ultimul loc. Starul Argentinei traversează o formă de vis , fiind golgheterul turneului final organizat de SUA, Mexic şi Canada.

Lionel Messi a reuşit să marcheze şase goluri la Mondial, Argentina câştigând grupa fără emoţii, după victoriile cu Algeria, Austria şi Iordania. Sud-americanii se vor duela cu surpriza Capul Verde, în şaisprezecimi, meciul urmând să se dispute sâmbătă, de la ora 01:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

În ciuda faptului că e golgheterul Mondialului, Lionel Messi este pe ultimul loc la capitolul kilometri alergaţi pe teren, dintre toţi jucătorii de câmp. Conform statisticienilor de la Opta, starul argentinian a alergat în medie doar 8,1 kilometri, în meciurile de 90 de minute bifate de Argentina, în faza grupelor.

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