Ce i-au putut găsi oamenii legii în bagaje lui Romero! Lionel Messi a râs în hohote

Echipa Argentinei a aterizat la Miami, acolo unde echipa lui Lionel Scaloni va evolua în şaisprezecimile Campionatului Mondial în faţa Statului Verde, pe 4 iulie, de la ora 01:00, exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oamenii de ordine le-au verificat bagajele starurilor “Pumelor” şi au avut o surpriză atunci când au ajuns la cel al lui Cristian Romero, colegul lui Radu Drăguşin de la Tottenham.

Ce i-au putut găsi oamenii legii în bagaje lui Romero

În rucsacul fundaşului central a fost găsit un aprinzător de grătare, o brichetă uriaşă. a fost momentul în care Lionel Messi nu s-a putut abţine şi a râs în hohote pe aeroport.

După aceea, Lionel Messi a fost aşezat şi el pe un scaun şi verificat cu atenţie de oamenii legii.

Lionel Messi was laughing so hard because a BBQ lighter was found in Romero pocket😂 pic.twitter.com/KFkG0PXpuX

— LorettA™️ (@LorettaKyx) July 2, 2026