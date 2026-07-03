Ce moment pentru Ivan Perisic: l-a egalat pe legendarul Pele după Portugalia – Croaţia 2-1

După ce a deschis scorul pentru Croaţia împotriva Portugaliei în 16-imile Cupei Mondiale de la Toronto, Ivan Pericic (37 de ani) s-a alăturat clubului restrâns al celor şase jucători care au reuşit să înscrie în cel puţin patru ediţii ale Cupei Mondiale.

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Singurul jucător care a marcat în şase ediţii ale Cupei Mondiale, Cristiano Ronaldo a lovit din nou. La cinci minute după ce i-a fost anulat un gol din cauza unui ofsaid, căpitanul portughez (41 de ani) a egalat din penalti (min. 67). Scorul final a fost 2-1 pentru lusitani, după golul marcat în prelungiri de Goncalo Ramos.

Marcatorii la cel puţin 4 ediţii ale Cupei Mondiale