Ce moment pentru Ivan Perisic: l-a egalat pe legendarul Pele după Portugalia – Croaţia 2-1

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După ce a deschis scorul pentru Croaţia împotriva Portugaliei în 16-imile Cupei Mondiale de la Toronto, Ivan Pericic (37 de ani) s-a alăturat clubului restrâns al celor şase jucători care au reuşit să înscrie în cel puţin patru ediţii ale Cupei Mondiale.
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Singurul jucător care a marcat în şase ediţii ale Cupei Mondiale, Cristiano Ronaldo a lovit din nou. La cinci minute după ce i-a fost anulat un gol din cauza unui ofsaid, căpitanul portughez (41 de ani) a egalat din penalti (min. 67). Scorul final a fost 2-1 pentru lusitani, după golul marcat în prelungiri de Goncalo Ramos.
Marcatorii la cel puţin 4 ediţii ale Cupei Mondiale
- 6 ediţii: Cristiano Ronaldo (POR), 11 goluri (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 şi 2026)
- 5 ediţii: Lionel Messi (ARG), 18 goluri (2006, 2014, 2018, 2022, 2026)
- 4 ediţii: Pelé (BRE), 12 goluri (1958, 1962, 1966 şi 1970);
- Uwe Seeler (RFA), 9 goluri (1958, 1962, 1966 şi 1970);
- Miroslav Klose (GER), 16 goluri (2002, 2006, 2010 şi 2014);
- Ivan Perisic (CRO), 7 goluri (2014, 2018, 2022, 2026).
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