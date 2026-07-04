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Ce se întâmplă cu Jovo Lukic la U Cluj, după revenirea de la Campionatul Mondial. Probleme pentru clujeni

Viviana Moraru Publicat: 4 iulie 2026, 17:52

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Ce se întâmplă cu Jovo Lukic la U Cluj, după revenirea de la Campionatul Mondial. Probleme pentru clujeni

Jovo Lukic / Getty Images

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Jovo Lukic (27 de ani) şi-a încheiat parcursul la Campionatul Mondial. Bosnia, naţionala sa, a fost eliminată în şaisprezecimi de SUA, scor 0-2.

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Jovo Lukic este aşteptat de Cristiano Bergodi la U Cluj, după ce a evoluat la turneul final găzduit de SUA, Mexic şi Canada. Cu toate acestea, cei de la U Cluj au primit o veste proastă, chiar înaintea debutului în preliminariile Europa League.

Ce se întâmplă cu Jovo Lukic la U Cluj, după revenirea de la Campionatul Mondial

Jovo Lukic va rata startul de sezon de la U Cluj, notează gsp.ro. Atacantul şi-a luat o scurtă vacanţă după ce Bosnia a fost eliminată de la Mondial, astfel că nu va reveni la echipă săptămâna viitoare.

Lukic va rata astfel “dubla” clujenilor cu Dinamo Kiev, din primul tur preliminar de Europa League. Partidele sunt programate să se desfăşoare pe 9, respectiv 16 iulie. Între aceste două meciuri, U Cluj va disputa Supercupa României cu Universitatea Craiova, pe 12 iulie.

Jovo Lukic va rata cel puţin aceste trei meciuri din startul de sezon. Conform sursei citate anterior, atacantul e aşteptat să revină sub comanda lui Cristiano Bergodi după 16 iulie, având şanse mari să rateze şi primul meci din noul sezon de Liga 1. Clujenii se vor deula cu Farul în prima etapă, pe 19 iulie.

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Conform regulamentului FIFA, fiecare jucător care a evoluat la turneul final are dreptul să-şi ia până la 21 de zile de vacanţă, după ce şi-a încheiat aventura la Mondial. Jovo Lukic a plecat la lot încă de pe 23 mai, astfel că nu a avut parte de nicio zi liberă până când Bosnia nu a fost eliminată de SUA.

Pentru participarea lui Jovo Lukic la Mondial, U Cluj a primit 415.000 de dolari, bani pe care i-a împărţit cu cei de la Universitatea Craiova, formaţie la care atacantul a evoluat înaintea transferului din vara trecută la formaţia clujeană.

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