Jovo Lukic, gol fabulos în Canada – Bosnia!

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Jovo Lukic a fost trimis titular în Canada – Bosnia, în duelul din prima etapă a Grupei B de la Campionatul Mondial pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
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În minutul 21, Jovo Lukic a dat o adevărată lovitură la Toronto! Atacantul celot de la U Cluj a marcat primul gol al Bosniei de la acest Campionat Mondial, după o fază fixă excelent executată.
Acesta a fost şi primul lui gol la naţionala mare a Bosniei.
La Universitatea Cluj, atacantul a reuşit marcheze de 18 ori în sezonul proaspăt încheiat.
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