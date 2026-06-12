Jovo Lukic, gol fabulos în Canada – Bosnia!

Jovo Lukic a fost trimis titular în Canada – Bosnia, în duelul din prima etapă a Grupei B de la Campionatul Mondial pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

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În minutul 21, Jovo Lukic a dat o adevărată lovitură la Toronto! Atacantul celot de la U Cluj a marcat primul gol al Bosniei de la acest Campionat Mondial, după o fază fixă excelent executată.

Acesta a fost şi primul lui gol la naţionala mare a Bosniei.

La Universitatea Cluj, atacantul a reuşit marcheze de 18 ori în sezonul proaspăt încheiat.