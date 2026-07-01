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Cel puțin doi morți în Mexic, după sărbătoarea calificării în optimile Mondialului. Momente dramatice pe străzi

Viviana Moraru Publicat: 1 iulie 2026, 13:03

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Cel puțin doi morți în Mexic, după sărbătoarea calificării în optimile Mondialului. Momente dramatice pe străzi

Fanii mexicani au ieșit în stradă, după calificarea în optimile Mondialului/ Getty Images

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Cel puţin două persoane au murit miercuri în zori, în timpul unor festivităţi importante din capitala Mexicului, Ciudad de Mexico, care au marcat calificarea echipei naţionale în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din 2026, au anunţat autorităţile municipale, citate de AFP.

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O tânără de 19 ani şi un bărbat de 44 de ani au murit prin asfixiere, potrivit secretarului pentru Sănătate al capitalei. Presa locală a anunţat o a treia victimă, deşi acest lucru nu a fost încă confirmat de autorităţi.

Cel puțin doi morți în Mexic, după sărbătoarea calificării în optimile Mondialului

Peste un milion de persoane s-au adunat pentru a sărbători pe străzile capitalei mexicane, în principal în jurul monumentului Îngerul Independenţei din centrul oraşului, potrivit estimărilor primăriei.

Selecţionata Mexicului s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins formaţia Ecuadorului cu scorul de 2-0 (2-0), marţi seara, pe Mexico City Stadium, într-o partidă din şaisprezecimile de finală ale turneului final găzduit de Mexic, Statele Unite şi Canada.

”El Tri” a învins meritat ”La Tri”, prin golurile marcate de Julian Quinones (22), Raul Jimenez (31).

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Mexicanii, care nu au primit gol în cele patru meciuri jucate până acum în turneu, vor juca în optimi cu învingătoarea dintre RD Congo şi Anglia, meci care va avea loc miercuri la Atlanta.

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