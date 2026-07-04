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Colegul lui Lionel Messi, uluit de ce face superstarul la 39 de ani: “E cel mai mare sportiv din istorie”

Bogdan Stănescu Publicat: 4 iulie 2026, 8:16

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Colegul lui Lionel Messi, uluit de ce face superstarul la 39 de ani: E cel mai mare sportiv din istorie

Lionel Messi după victoria dramatică a Argentinei cu Capul Verde / Profimedia Images

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Lisandro Martinez (28 de ani), care a înscris un gol, la fel ca Lionel Messi (39 de ani), în meciul Argentina – Capul Verde 3-2, l-a elogiat pe căpitanul “pumelor”.

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Messi a marcat în fiecare meci de până acum al Argentinei la Campionatul Mondial, inclusiv în cel cu Iordania, în care a fost la început pe banca de rezerve, pentru a fi odihnit.

Lisandro Martinez, elogii pentru Lionel Messi: “E cel mai mare sportiv din istorie”

Lisandro Martinez îl consideră pe Messi nu numai cel mai bun fotbalist din istorie, ci şi cel mai mare sportiv all-time.

“Leo Messi este un exemplu uriaș, pentru că a trecut prin foarte multe de-a lungul carierei sale. A suferit înfrângeri, a fost pus la încercare de multe ori, însă nu a renunțat niciodată.

Astăzi are 39 de ani și continuă să lupte pe teren. A câștigat tot ce se putea câștiga și nu mai are absolut nimic de demonstrat.

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Este cel mai mare sportiv din istorie, nu doar cel mai bun fotbalist. Este ceva incredibil.

Iar pentru noi, cei care venim din urmă, cum am putea să nu continuăm să luptăm dacă cel mai mare din toate timpurile joacă în continuare cu aceeași pasiune? Trebuie să-i urmăm exemplul și să mergem pe același drum”, a declarat Lisandro Martinez.

Argentina a avut nevoie de prelungiri pentru a trece de revelaţia acestei Cupe Mondiale, Capul Verde. Messi a deschis scorul, în minutul 29, dar Duarte a egalat surprinzător pentru Capul Verde. Argentina a marcat prima şi în cele 30 de minute de prelungiri, dar Capul Verde a reuşit să revină iar, prin Sidny Lopes Cabral.

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Autogolul lui Diney, din minutul 115, a decis soarta meciului. Argentina a câştigat şi va înfrunta Egipt în optimile de finală. Argentina – Egipt e marţi, 7 iulie, de la ora 19:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

 

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Este Capul Verde cea mai frumoasă poveste de la Cupa Mondială?
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