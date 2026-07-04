Colegul lui Lionel Messi, uluit de ce face superstarul la 39 de ani: “E cel mai mare sportiv din istorie”

Lisandro Martinez (28 de ani), care a înscris un gol, la fel ca Lionel Messi (39 de ani), în meciul Argentina – Capul Verde 3-2, l-a elogiat pe căpitanul “pumelor”.

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Messi a marcat în fiecare meci de până acum al Argentinei la Campionatul Mondial, inclusiv în cel cu Iordania, în care a fost la început pe banca de rezerve, pentru a fi odihnit.

Lisandro Martinez, elogii pentru Lionel Messi: “E cel mai mare sportiv din istorie”

Lisandro Martinez îl consideră pe Messi nu numai cel mai bun fotbalist din istorie, ci şi cel mai mare sportiv all-time.

“Leo Messi este un exemplu uriaș, pentru că a trecut prin foarte multe de-a lungul carierei sale. A suferit înfrângeri, a fost pus la încercare de multe ori, însă nu a renunțat niciodată.

Astăzi are 39 de ani și continuă să lupte pe teren. A câștigat tot ce se putea câștiga și nu mai are absolut nimic de demonstrat.