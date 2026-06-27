Columbia – Portugalia LIVE VIDEO (02:30, Antena 1 şi AntenaPLAY). Cristiano Ronaldo luptă pentru primul loc al Grupei K

Columbia şi Portugalia se întâlnesc în ultima serie de meciuri din Grupa K a Campionatului Mondial 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena până pe 19 iulie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Duelul dintre Columbia şi Portugalia va avea loc duminică dimineaţă, la ora 02:30, şi va fi transmis pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Partida este cea care va decide câştigătoarea Grupei K.

Columbia – Portugalia LIVE VIDEO

Înainte de duelul de pe Hard Rock Stadium din Miami, Columbia e prima în Grupa K, cu 6 puncte, în timp ce lusitanii sunt pe 2, cu 4 puncte. Calculele sunt simple, pentru a ajunge pe primul loc, Portugalia are nevoie de o victorie. În celelalte două variante, sud-americanii rămân primii.

În primele două partide din Grupa K, Columbia a trecut cu 3-1 de Uzbekistan şi cu 1-0 de DR Congo. De partea cealaltă, Portugalia a făcut doar un egal, 1-1 cu DR Congo, şi a învins naţionala lui Cannavaro, cu 5-0.

Dacă nu va ajunge pe locul 1 în grupă, echipa lui CR7 va avea Spania ca posibilă adversară încă din optimile competiţiei. Prima poziţie îi lasă un traseu accesibil până în sferturi, când ar putea da peste Argentina lui Leo Messi.