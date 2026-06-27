Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Columbia – Portugalia LIVE VIDEO (02:30, Antena 1 şi AntenaPLAY). Cristiano Ronaldo luptă pentru primul loc al Grupei K

Columbia – Portugalia LIVE VIDEO (02:30, Antena 1 şi AntenaPLAY). Cristiano Ronaldo luptă pentru primul loc al Grupei K

Dan Roșu Publicat: 27 iunie 2026, 13:39

Comentarii
Columbia – Portugalia LIVE VIDEO (02:30, Antena 1 şi AntenaPLAY). Cristiano Ronaldo luptă pentru primul loc al Grupei K

Cristiano Ronaldo, în tricoul Portugaliei - Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Columbia şi Portugalia se întâlnesc în ultima serie de meciuri din Grupa K a Campionatului Mondial 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena până pe 19 iulie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Duelul dintre Columbia şi Portugalia va avea loc duminică dimineaţă, la ora 02:30, şi va fi transmis pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Partida este cea care va decide câştigătoarea Grupei K.

Columbia – Portugalia LIVE VIDEO

Înainte de duelul de pe Hard Rock Stadium din Miami, Columbia e prima în Grupa K, cu 6 puncte, în timp ce lusitanii sunt pe 2, cu 4 puncte. Calculele sunt simple, pentru a ajunge pe primul loc, Portugalia are nevoie de o victorie. În celelalte două variante, sud-americanii rămân primii.

În primele două partide din Grupa K, Columbia a trecut cu 3-1 de Uzbekistan şi cu 1-0 de DR Congo. De partea cealaltă, Portugalia a făcut doar un egal, 1-1 cu DR Congo, şi a învins naţionala lui Cannavaro, cu 5-0.

Dacă nu va ajunge pe locul 1 în grupă, echipa lui CR7 va avea Spania ca posibilă adversară încă din optimile competiţiei. Prima poziţie îi lasă un traseu accesibil până în sferturi, când ar putea da peste Argentina lui Leo Messi.

Reclamă
Reclamă

În cealaltă partidă a Grupei K, se întâlnesc DR Congo şi Uzbekistan, de la aceeaşi oră, live pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY. Africanii pot spera la o calificare în cazul unei victorii.

Columbia – Portugalia | Echipele probabile

  • Columbia (4-3-3): Vargas – Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica – Puerta, Arias, Lerma – J Rodriguez, L Suarez, Diaz
  • Portugalia (4-3-3): D Costa – Cancelo, Dias, Veiga, Mendes – Vitinha, Fernandes, J Neves – Neto, Ronaldo, Felix
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va străluci în ultimele meciuri din faza grupelor de la Campionatul Mondial?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce posturi sunt vizate de cele 500 de concedieri noi la Oracle România
Observator
Ce posturi sunt vizate de cele 500 de concedieri noi la Oracle România
Comuna din România cu teren de fotbal ca-n Premier League. Gazon perfect și mii de oameni la meci
Fanatik.ro
Comuna din România cu teren de fotbal ca-n Premier League. Gazon perfect și mii de oameni la meci
13:32

Iordania – Argentina LIVE VIDEO (05:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Meci cu Istvan Kovacs la centru. Messi, anunțat rezervă
13:26

Panama – Anglia LIVE VIDEO (00:00), pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Presiune pe englezi!
13:25

RD Congo – Uzbekistan LIVE VIDEO (02:30), pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY. Africanii luptă pentru calificare
13:07

Cupa Mondială 2026 s-a încheiat pentru spaniolul Yeremy Pino. Probleme şi pentru Nico Williams
12:58

Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!
12:43

David Popovici, calificare la pas în finala probei de 100 metri liber la Roma! Cu ce timp a terminat românul
Vezi toate știrile
1 Cum arată în timp real 16-imile Campionatului Mondial 2026! S-au stabilit nouă meciuri. 28 de echipe calificate 2 VideoDramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8 3 Revoltă uriaşă în Franţa, după victoria la scor cu Norvegia. Ce i-a deranjat pe francezi: “Dezgustător” 4 „Blat la Mondial”. Meciul care a ridicat suspiciuni uriașe: „Au semnat Pactul și sunt fericite” 5 Liverpool, ofertă uriaşă pentru Andrei Raţiu! Suma pe care o poate primi Rayo în schimbul fundaşului naţionalei 6 Mihai Pintilii semnează! Unde ajunge fostul secund de la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Cum arată în timp real 16-imile Campionatului Mondial 2026! S-au stabilit nouă meciuri. 28 de echipe calificateCum arată în timp real 16-imile Campionatului Mondial 2026! S-au stabilit nouă meciuri. 28 de echipe calificate
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB
Dramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8Dramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8