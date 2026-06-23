Portugalia – Uzbekistan LIVE VIDEO (20:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Cristiano Ronaldo vrea să spele „rușinea”, după primul meci

Portugalia – Uzbekistan, duelul din etapa a doua a Grupei K de la Campionatul Mondial, va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Cristiano Ronaldo (41 de ani) are șansa să spele „rușinea”, după prima rundă.
În primul meci, lusitanii au remizat cu RD Congo, scor 1-1. Cristiano Ronaldo a fost integralist, primind un val de critici pentru evoluția modestă avută.
Portugalia – Uzbekistan LIVE VIDEO (20:00, Antena 1 și AntenaPLAY)
Joao Neves a deschis scorul în minutul șase al partidei cu RD Congo, iar Yoane Wissa a reușit să egaleze, în minutul 45+5.
De cealaltă parte, Uzbekistan a fost învinsă de Columbia, în primul meci de la Mondial. Naționala lui Fabio Capello a pierdut clar duelul, scor 1-3.
În celălalt meci al grupei, Columbia și RD Congo se vor duela. Meciul se va disputa în această noapte, de la ora 05:00, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.
Aflat cu siguranţă la ultima prezenţă la un Mondial, Ronaldo are ca obiectiv să îi aducă Portugaliei primul titlu mondial. Cea mai bună performanţă a lusitanilor la un Mondial este locul 3 din 1966.
Echipele probabile:
- Portugalia: Costa – Cancelo, Veiga, Dias, Mendes – Fernandes, Neves, Vitinha – Silva, Ronaldo, Neto.
- Uzbekistan: Yusupoc – Alizhonov, Khusanov, Abdullaev, Uruzov, Nasrullaev – Fayzullaev, Shukurov, Mozgovoy, Urunov – Shomurodov.
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