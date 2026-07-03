Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Cristiano Ronaldo, anunţ categoric: “E o candidată la câştigarea Cupei Mondiale”

Cristiano Ronaldo, anunţ categoric: “E o candidată la câştigarea Cupei Mondiale”

Alex Masgras Publicat: 3 iulie 2026, 11:38

Comentarii
Cristiano Ronaldo, anunţ categoric: E o candidată la câştigarea Cupei Mondiale

Cristiano Ronaldo / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Cristiano Ronaldo consideră că selecţionata Spaniei este o “candidată la câştigarea Cupei Mondiale” şi a anticipat un meci “foarte disputat” împotriva La Roja, după calificarea Portugaliei în optimile de finală, graţie victoriei la imită în faţa Croaţiei (scor 2-1), joi la Toronto, informează EFE.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Căpitanul lusitan, în vârstă de 41 de ani, întrebat după meci despre viitorul duel cu Spania, a declarat că Portugalia cunoaşte bine echipa spaniolă şi se aşteaptă la un joc echilibrat.

Cristiano Ronaldo, înaintea meciului cu Spania, din optimile de finală ale Cupei Mondiale

“Ştim că Spania este o candidată la câştigarea Cupei Mondiale. Va fi un meci dificil, aşa cum vor fi toate meciurile de acum înainte”, a spus Ronaldo.

Atacantul a adăugat că Portugalia va aborda meciul pregătită pentru un duel solicitant cu campionii europeni en titre.

“Vom fi pregătiţi. Îi cunoaştem bine. În opinia mea, va fi un meci foarte disputat şi vom vedea ce se va întâmpla”, a spus el.

Reclamă
Reclamă

Starul lusitan a fost întrebat, de asemenea, despre condiţia sa fizică după un meci solicitant şi a răspuns: “Mă simt bine. Echilibrat fizic”.

Cristiano Ronaldo a evitat să privească dincolo de următorul meci şi a subliniat că obiectivul Portugaliei era să învingă Croaţia şi să continue să avanseze pas cu pas în turneu.

“Scopul nostru a fost să avansăm, să ne gândim la fiecare meci pe rând şi să vedem ce se întâmplă”, a precizat Ronaldo, autorul primului gol al Portugaliei în meciul cu Croaţia (68 din penalty).

Viorel Paşca, plasat sub control judiciar în dosarul azilelor ilegale din Bihor. Decizia nu este definitivăViorel Paşca, plasat sub control judiciar în dosarul azilelor ilegale din Bihor. Decizia nu este definitivă
Reclamă

Spania şi Portugalia se vor înfrunta pe 6 iulie, la Arlington (Texas), în optimile de finală ale CM 2026. Partida va fi în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca Lionel Messi în Argentina - Capul Verde?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cod galben şi cod portocaliu de grindină și vijelii în cea mai mare parte a țării. Prognoza pentru Capitală
Observator
Cod galben şi cod portocaliu de grindină și vijelii în cea mai mare parte a țării. Prognoza pentru Capitală
El este jucătorul de la FCSB care e cel mai bun negociator. Și Gigi Becali trage din greu cu el. „E omul dracu, face avere”
Fanatik.ro
El este jucătorul de la FCSB care e cel mai bun negociator. Și Gigi Becali trage din greu cu el. „E omul dracu, face avere”
12:25

FotoCum și-a făcut Ivana Knoll apariția la meciul Croației. Ce mesaj a avut pentru Cristiano Ronaldo: “Măcar am…”
12:14

Real Madrid a anunțat că NU face transferul așteptat de toată lumea. Comunicatul emis de clubul de pe Bernabeu
11:51

E oficial! Massimiliano Allegri este noul antrenor al lui Napoli
11:44

Cristi Chivu, aproape să-l transfere pe înlocuitorul lui Denzel Dumfries. Jucătorul a spus “DA”
11:03

Andrei Borza a plecat în cantonamentul Rapidului după ce a dat BAC-ul: “Sper să iau o notă cât mai mare”
10:20

Fostul antrenor de la FCSB a fost demis. “Mult succes în carieră”
Vezi toate știrile
1 VIDEOE oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea Craiova 2 VIDEOCe le-a spus arbitrul croaţilor după cea mai controversată fază de la Mondial, din minutul 90+13 al partidei cu Portugalia 3 Tragedie în fotbal. Fotbalistul a fost ucis: “Se căsătorise în urmă cu doar cinci luni” 4 Comunicatul FIFA după scandalul golului anulat în minutul 90+13 la Portugalia – Croaţia 2-1 5 “De ce l-ați scos pe Ronaldo?”. Răspunsul tranșant al lui Roberto Martinez după “thriller-ul” Portugalia – Croația 6 Dinamo transferă atacant. Andrei Nicolescu: “Ne-am înţeles!”
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!
Dramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8Dramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8