Cristiano Ronaldo, anunţ categoric: “E o candidată la câştigarea Cupei Mondiale”

Cristiano Ronaldo consideră că selecţionata Spaniei este o “candidată la câştigarea Cupei Mondiale” şi a anticipat un meci “foarte disputat” împotriva La Roja, după calificarea Portugaliei în optimile de finală, graţie victoriei la imită în faţa Croaţiei (scor 2-1), joi la Toronto, informează EFE.

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Căpitanul lusitan, în vârstă de 41 de ani, întrebat după meci despre viitorul duel cu Spania, a declarat că Portugalia cunoaşte bine echipa spaniolă şi se aşteaptă la un joc echilibrat.

Cristiano Ronaldo, înaintea meciului cu Spania, din optimile de finală ale Cupei Mondiale

“Ştim că Spania este o candidată la câştigarea Cupei Mondiale. Va fi un meci dificil, aşa cum vor fi toate meciurile de acum înainte”, a spus Ronaldo.

Atacantul a adăugat că Portugalia va aborda meciul pregătită pentru un duel solicitant cu campionii europeni en titre.

“Vom fi pregătiţi. Îi cunoaştem bine. În opinia mea, va fi un meci foarte disputat şi vom vedea ce se va întâmpla”, a spus el.