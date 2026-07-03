Cristiano Ronaldo, anunţ categoric: “E o candidată la câştigarea Cupei Mondiale”

Cristiano Ronaldo consideră că selecţionata Spaniei este o “candidată la câştigarea Cupei Mondiale” şi a anticipat un meci “foarte disputat” împotriva La Roja, după calificarea Portugaliei în optimile de finală, graţie victoriei la imită în faţa Croaţiei (scor 2-1), joi la Toronto, informează EFE.
Căpitanul lusitan, în vârstă de 41 de ani, întrebat după meci despre viitorul duel cu Spania, a declarat că Portugalia cunoaşte bine echipa spaniolă şi se aşteaptă la un joc echilibrat.
Cristiano Ronaldo, înaintea meciului cu Spania, din optimile de finală ale Cupei Mondiale
“Ştim că Spania este o candidată la câştigarea Cupei Mondiale. Va fi un meci dificil, aşa cum vor fi toate meciurile de acum înainte”, a spus Ronaldo.
Atacantul a adăugat că Portugalia va aborda meciul pregătită pentru un duel solicitant cu campionii europeni en titre.
“Vom fi pregătiţi. Îi cunoaştem bine. În opinia mea, va fi un meci foarte disputat şi vom vedea ce se va întâmpla”, a spus el.
Starul lusitan a fost întrebat, de asemenea, despre condiţia sa fizică după un meci solicitant şi a răspuns: “Mă simt bine. Echilibrat fizic”.
Cristiano Ronaldo a evitat să privească dincolo de următorul meci şi a subliniat că obiectivul Portugaliei era să învingă Croaţia şi să continue să avanseze pas cu pas în turneu.
“Scopul nostru a fost să avansăm, să ne gândim la fiecare meci pe rând şi să vedem ce se întâmplă”, a precizat Ronaldo, autorul primului gol al Portugaliei în meciul cu Croaţia (68 din penalty).
Spania şi Portugalia se vor înfrunta pe 6 iulie, la Arlington (Texas), în optimile de finală ale CM 2026. Partida va fi în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
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