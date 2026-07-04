Cum i-a ajutat, indirect, Kylian Mbappe pe egipteni să învingă Australia la loviturile de departajare!

Egiptenii, urmărind un penalty cu care Mbappe l-a învins pe portarul australian Ryan / Profimedia Images

Înaintea seriei de lovituri de departajare dintre Egipt şi Australia, disputată vineri în 16-imile Cupei Mondiale, jucătorii şi staff-ul tehnic egiptean au vizionat un penalty marcat de Kylian Mbappé în tricoul Real Madrid împotriva echipei Levante, club la care a evoluat Matthew Ryan în acest sezon.

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Meciul Australia – Egipt, în urma căruia naţionala lui Mo Salah a obţinut o calificare istorică în optimile Mondialului, s-a văzut în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Jucătorii şi staff-ul Egiptului au urmărit un penalty cu care Mbappe l-a învins pe portarul australian, înaintea loviturilor de departajare!

Vineri, Tony Popovic a încercat o mişcare riscantă, înlocuindu-l pe portarul său Patrick Beach cu Matthew Ryan cu câteva minute înainte de finalul prelungirilor dintre Australia şi Egipt, în cadrul 16-imilor de finală ale Cupei Mondiale 2026.

Adunaţi în cerc, jucătorii au putut analiza mişcarea portarului australian la un penalty… executat de Kylian Mbappé. Atacantul de la Real Madrid marcase un penalty împotriva echipei Levante în ianuarie, în La Liga, în faţa lui Matthew Ryan.

Prezenţa lui Matthew Ryan nu a fost de folos pentru Socceroos, întrucât fostul portar al echipei Lens nu a reuşit să apere nicio lovitură a egiptenilor: Saber, Rabia, Salah şi Abdelmaguid au marcat cu toţii, permiţând Faraonilor să se califice în optimile de finală ale Cupei Mondiale.