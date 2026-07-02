Cutremur la Mondial: Pape Gueye a anunţat că renunţă la naţionala Senegalului cât timp selecţioner va fi Pape Thiaw

Pape Gueye a luat o decizie rar întâlnită în fotbal: renunţă temporar la naţionala Senegalului, cel puţin cât timp selecţioner va fi Pape Thiaw.

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Anunţul a fost făcut de jucătorul lui Villarreal cotat la 40 de milioane de euro după eliminarea dramatică a africanilor în faţa Belgiei, 2-3.

Pape Gueye a anunţat că renunţă la naţionala Senegalului cât timp selecţioner va fi Pape Thiaw

Senegal a condus cu 2-0 până în minutul 85, begienii egalând în timpul regulamentar rămas. În prelungiri, Tielemans a transformat un penalty în minutul 125 şi Senegal pleacă acasă.

“Voi vorbi despre detaliile acestei eliminări de la Mondial un pic mai târziu, dar acum vreau doar să spun că nu voi mai juca pentru Senegal cât timp va fi pregătit de acest staff”, a spus Pape Gueye.

Pape Thiaw: Un meci nu durează 85 de minute

Pape Thiaw a recunoscut că înfrângerea cu 2-3 în faţa Belgiei, în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal, după ce echipa sa condusese cu 2-0, a fost “foarte crudă”, dar a subliniat că meciurile nu durează doar 85 de minute, intervalul în care echipa sa s-a aflat la conducere, relatează EFE.