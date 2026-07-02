Cutremur la Mondial: Pape Gueye a anunţat că renunţă la naţionala Senegalului cât timp selecţioner va fi Pape Thiaw

Pape Gueye a luat o decizie rar întâlnită în fotbal: renunţă temporar la naţionala Senegalului, cel puţin cât timp selecţioner va fi Pape Thiaw.
Anunţul a fost făcut de jucătorul lui Villarreal cotat la 40 de milioane de euro după eliminarea dramatică a africanilor în faţa Belgiei, 2-3.
Pape Gueye a anunţat că renunţă la naţionala Senegalului cât timp selecţioner va fi Pape Thiaw
Senegal a condus cu 2-0 până în minutul 85, begienii egalând în timpul regulamentar rămas. În prelungiri, Tielemans a transformat un penalty în minutul 125 şi Senegal pleacă acasă.
“Voi vorbi despre detaliile acestei eliminări de la Mondial un pic mai târziu, dar acum vreau doar să spun că nu voi mai juca pentru Senegal cât timp va fi pregătit de acest staff”, a spus Pape Gueye.
Pape Thiaw: Un meci nu durează 85 de minute
Pape Thiaw a recunoscut că înfrângerea cu 2-3 în faţa Belgiei, în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal, după ce echipa sa condusese cu 2-0, a fost “foarte crudă”, dar a subliniat că meciurile nu durează doar 85 de minute, intervalul în care echipa sa s-a aflat la conducere, relatează EFE.
“Este o înfrângere foarte crudă, pentru că jucam bine şi conduceam cu 2-0, însă meciul nu durează 85 de minute. Adversarii au revenit în joc, iar noi nu am gestionat bine situaţia în defensivă. Trebuie să felicităm Belgia”, a declarat el în cadrul conferinţei de presă de după meci.
“Am avut meciul în mână, dar ne-am retras pentru că am vrut să păstrăm avantajul. După ce am primit golul de 2-1, ne-am retras şi mai mult, iar ei au mai marcat o dată şi, deşi am încercat să ne mobilizăm, nu a fost uşor”, a conchis Pape Thiaw.
Selecţionata Belgiei s-a calificat dramatic în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, în urma victoriei cu scorul de 3-2 (0-1, 2-2) în faţa Senegalului, după prelungiri, miercuri, pe Seattle Stadium, într-un meci din şaisprezecimile de finală ale turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.
Deşi a fost condusă până în min. 85 cu 2-0 şi a fost dominată multă vreme de Senegal, Belgia a continuat să creadă în şansa sa şi a reuşit să întoarcă scorul prin golurile marcate de Romelu Lukaku (86) şi Youri Tielemans (89, 120+5 – penalty). Africanii au avut meciul în mână după golurile lui Habib Diarra (25) şi Ismaila Sarr (51), dar s-a crezut învingătoare prea devreme şi a plătit preţul.
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