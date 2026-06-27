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Dan Alexa şi Andone, reacţie categorică după ce au văzut Franţa – Novegia: “Ciudată decizie”

Radu Constantin Publicat: 27 iunie 2026, 10:03

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Dan Alexa şi Andone, reacţie categorică după ce au văzut Franţa – Novegia: Ciudată decizie
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Echipa naţională a Franţei a dispus vineri seara, scor 4-1, de reprezentativa Norvegiei, într-un meci din grupa I a Cupei Mondiale. Nordicii au ratat un penalti.

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Francezii au câştigat grupa I, cu 9 puncte, evitând jumătatea de tablou cu Argentina şi Brazilia. Norvegia este a doua, cu 6 puncte – ambele echipe mergând în şaisprezecimi.

Selecționerul nordicilor, Stale Solbakken (58 de ani) a operat mai multe modificări în formula de start la meciul cu Franţa. Printre jucătorii care au fost menajați s-au numărat și cele mai importante nume din lotul Norvegiei, Erling Haaland (25 de ani) și Martin Odegaard (27 de ani).

Dan Alexa a comentat la Antena 1 absenţa lui Haaland.

“Ciudată decizie. Vedem dacă a fost cea mai bună decizie în următorul meci. E greu de ţinut pe bancă. Să joci împotriva Franţei… A avut curaj, dar un curaj care nu i-a ieşit. 4-1 e totuşi o înfrângere usturătoate. Franţa, clar o echipă mai bună, dar echipa Norvegiei a avut un moment, la acel penalty ratat, unde avea posibilitatea să reintre în meci. Nu au făcut-o şi apoi a fost un joc aşa… fără miză. Îmi pare rău că nu au jucat cei doi, e clar o decizie a antrenorului”, a declarat Alexa.

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Şi Ioan Andone l-a completat: “Eu cred că antrenorul a gândit lucrul acesta. Ne convine mai mult. Cred că s-a discutat cu argumente ca Haaland să nu fie supărat”.

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