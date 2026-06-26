Norvegia – Franţa LIVE VIDEO (22:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Duelul titanilor Haaland şi Mbappe pentru şefia Grupei I

Norvegia şi Franţa se întâlnesc în ultimul meci al Grupei I a Campionatului Mondial 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena, până pe 19 iulie.
Partida dintre Norvegia şi Franţa va avea loc vineri, de la ora 22:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, şi va desemna câştigătoarea Grupei I, în contextul în care ambele echipe sunt deja calificate în şaisprezecimile turneului.
Norvegia – Franţa e vineri, de la 22:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY
După primele două runde de meciuri, Franţa şi Norvegia au punctaj maxim, trecând fiecare de Senegal şi Irak. Pentru a câştiga Grupa I, nordicii au nevoie de victorie. La egal sau cu un succes, Cocoşul Galic va termina pe prima poziţie.
Franţa a învins Senegal cu 3-1 şi Irak cu 3-0, în timp ce Norvegia a trecut de Irak, cu 4-1, şi de Senegal, cu 3-2.
Aceasta va fi cea de-a 15-a întâlnire directă dintre cele două naţionale: Franţa s-a impus în 7 rânduri, Norvegia şi-a trecut în cont 3 victorii, iar restul de 4 meciuri s-au terminat la egalitate.
De asemenea, acesta este şi duelul uriaşilor Mbappe şi Haaland. Fiecare a reuşit să înscrie câte 4 goluri la acest turneu final, în clasamentul golgheterilor fiind la egalitate cu Vinicius Junior şi cu un gol în spatele lui Lionel Messi.
Din păcate, selecţionerul Franţei, Didider Deschamps, nu se va afla pe bancă. Fostul mare jucător a plecat de urgenţă în Hexagon pentru a asista la înmormântarea mamei sale.
Norvegia – Franţa | Echipele probabile
- Norvegia (4-3-3): Nyland – Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe – Aursnes, Berge, Odegaard – Nusa, Haaland, Sorloth
- Franţa (4-3-3): Maignan – Kounde, Saliba, Upamecano, T Hernandez – Tchouameni, Kante, Rabiot – Dembele, Mbappe, Barcola
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