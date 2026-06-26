Norvegia – Franţa LIVE VIDEO (22:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Duelul titanilor Haaland şi Mbappe pentru şefia Grupei I

Norvegia şi Franţa se întâlnesc în ultimul meci al Grupei I a Campionatului Mondial 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena, până pe 19 iulie.

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Partida dintre Norvegia şi Franţa va avea loc vineri, de la ora 22:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, şi va desemna câştigătoarea Grupei I, în contextul în care ambele echipe sunt deja calificate în şaisprezecimile turneului.

Norvegia – Franţa e vineri, de la 22:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY

După primele două runde de meciuri, Franţa şi Norvegia au punctaj maxim, trecând fiecare de Senegal şi Irak. Pentru a câştiga Grupa I, nordicii au nevoie de victorie. La egal sau cu un succes, Cocoşul Galic va termina pe prima poziţie.

Franţa a învins Senegal cu 3-1 şi Irak cu 3-0, în timp ce Norvegia a trecut de Irak, cu 4-1, şi de Senegal, cu 3-2.

Aceasta va fi cea de-a 15-a întâlnire directă dintre cele două naţionale: Franţa s-a impus în 7 rânduri, Norvegia şi-a trecut în cont 3 victorii, iar restul de 4 meciuri s-au terminat la egalitate.