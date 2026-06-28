“De ce nu a fost schimbat Ronaldo?” Selecţionerul Portugaliei, luat la rost după remiza cu Columbia

Portugalia a remizat în meciul cu Columbia de la Miami, scor 0-0, în ultima etapă a fazei grupelor, şi a ratat şansa de încheia pe primul loc grupa. Sud-americanii au încheiat pe locul 1 grupa, în timp ce lusitanii, de pe locul 2, vor juca în 16-imi împotriva Croaţiei, dar adversara din optimi va fi, cel mai probabil, Spania.

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Criticat la primul meci al lusitanilor, cu RD Congo, Ronaldo a reuşit o dublă în meciul cu Uzbekistan. Cu toate acestea, prestaţia din meciul de la Miami a fost una dezamăgitoare, iar CR7 a fost luat la ţintă, din nou, de critici.

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Motivul pentru care Cristiano Ronaldo nu a fost schimbat de Roberto Martinez în meciul cu Columbia

Roberto Martinez, selecţionerul Portugaliei, l-a ţinut tot meciul pe teren pe Cristiano Ronaldo, iar mulţi s-au întrebat de ce vedeta de 41 de ani nu a fost schimbată.

Jurnaliştii portughezi nu s-au ferit şi l-au întrebat direct pe Martinez de ce nu a apelat la Goncalo Ramos sau Goncalo Guedes, iar răspunsul selecţionerului a fost unul diplomat:

“Cristiano este atacantul, se mişcă în careu. E foarte important să se coordoneze cu ceilalţi jucători. Este într-o formă fizică foarte bună, monitorizăm tot în timp real, a fost foarte bine. Acum ne gândim numai la recuperarea pentru meciul următor”, a spus Roberto Martinez, potrivit ojogo.pt.