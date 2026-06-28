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“De ce nu a fost schimbat Ronaldo?” Selecţionerul Portugaliei, luat la rost după remiza cu Columbia

Alex Masgras Publicat: 28 iunie 2026, 7:25

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De ce nu a fost schimbat Ronaldo? Selecţionerul Portugaliei, luat la rost după remiza cu Columbia

Cristiano Ronaldo, în Columbia - Portugalia / Profimedia

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Portugalia a remizat în meciul cu Columbia de la Miami, scor 0-0, în ultima etapă a fazei grupelor, şi a ratat şansa de încheia pe primul loc grupa. Sud-americanii au încheiat pe locul 1 grupa, în timp ce lusitanii, de pe locul 2, vor juca în 16-imi împotriva Croaţiei, dar adversara din optimi va fi, cel mai probabil, Spania.

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Criticat la primul meci al lusitanilor, cu RD Congo, Ronaldo a reuşit o dublă în meciul cu Uzbekistan. Cu toate acestea, prestaţia din meciul de la Miami a fost una dezamăgitoare, iar CR7 a fost luat la ţintă, din nou, de critici.

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Motivul pentru care Cristiano Ronaldo nu a fost schimbat de Roberto Martinez în meciul cu Columbia

Roberto Martinez, selecţionerul Portugaliei, l-a ţinut tot meciul pe teren pe Cristiano Ronaldo, iar mulţi s-au întrebat de ce vedeta de 41 de ani nu a fost schimbată.

Jurnaliştii portughezi nu s-au ferit şi l-au întrebat direct pe Martinez de ce nu a apelat la Goncalo Ramos sau Goncalo Guedes, iar răspunsul selecţionerului a fost unul diplomat:

“Cristiano este atacantul, se mişcă în careu. E foarte important să se coordoneze cu ceilalţi jucători. Este într-o formă fizică foarte bună, monitorizăm tot în timp real, a fost foarte bine. Acum ne gândim numai la recuperarea pentru meciul următor”, a spus Roberto Martinez, potrivit ojogo.pt.

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Portugalia şi Croaţia se vor înfrunta vineri, de la ora 02:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, în capul de afiş al fazei şaisprezecimilor. Dacă vor reuşi să treacă de finalista Mondialului din 2018, lusitanii s-ar putea duela cu Spania, în optimi. Naţionala lui Luis de la Fuente îşi aşteaptă încă adversara din şaisprezecimi.

În cazul în care ar fi învins Columbia, Portugalia ar fi evitat Croaţia în şaisprezecimi. Sud-americanii au mers pe partea inferioară de tablou, urmând să înfrunte Ghana. În optimi, Columbia ar putea da peste Elveţia.

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