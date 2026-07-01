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Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026

Dan Roșu Publicat: 1 iulie 2026, 23:07

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Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026

Istvan Kovacs - Profimedia Images

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Istvan Kovacs nu va arbitra niciun meci din faza şaisprezecimilor Campioatului Mondial 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena, până pe 19 iulie.

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Asta nu reprezintă neapărat un lucru rău pentru arbitrul român, pe care cu siguranţă îl vom vedea la treabă şi de la faza optimilor în sus.

Istvan Kovacs nu va conduce meciuri în faza şaisprezecimilor CM

Președintele Comisiei de Arbitri din cadrul FIFA, Pierluigi Collina, a anunţat şi cei trei arbitri care vor conduce ultimele meciuri din şaisprezecimi: Clement Turpin (Columbia – Ghana), Drew Fischer (Argentina – Capul Verde) şi Gustavo Tejera (Australia – Egipt).

La această ediţie, cel mai bun arbitru român a condus două meciuri din faza grupelor, Japonia – Tunisia 4-0 şi Iordania – Argentina 1-3.

Istvan Kovacs primeşte 100.000 de dolari numai pentru că a fost ales să arbitreze meciuri la Campionatul Mondial. În fazele eliminatorii, baremul pentru arbitri e de 10.000 de dolari.

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Pentru cele două meciuri conduse în faza grupelor, Kovacs a încasat în total 6.000 de dolari.

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