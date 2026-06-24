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Suma pe care o va primi Istvan Kovacs după ce a fost delegat la meciul Argentinei de la Mondial!

Bogdan Stănescu Publicat: 24 iunie 2026, 17:55

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Suma pe care o va primi Istvan Kovacs după ce a fost delegat la meciul Argentinei de la Mondial!

Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial / Profimedia Images

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Istvan Kovacs (41 de ani) a primit o veste mare. El a fost delegat la meciul Argentinei cu Iordania, ultimul al “pumelor” din faza grupelor de la Campionatul Mondial 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena.

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Kovacs va primi între 3.000 şi 5.000 de dolari pentru că va conduce de la centru meciul Iordania – Argentina, din grupa J de la Mondial. Aceeaşi sumă a încasat-o şi pentru că a arbitrat duelul Tunisia – Japonia 0-4, meciul cu numărul 1.000 din istoria Cupei Mondiale!

Istvan Kovacs, delegat la meciul Argentinei cu Iordania!

Istvan Kovacs primeşte 100.000 de dolari numai pentru că a fost ales să arbitreze meciuri la Campionatul Mondial. În fazele eliminatorii, baremul pentru arbitri e de 10.000 de dolari.

Istvan Kovacs ar putea să îl arbitreze pe Lionel Messi la meciul dintre Iordania şi Argentina. Totul depinde de decizia selecţionerului Argentinei, Lionel Scaloni (48 de ani), care l-ar putea menaja pe Messi, în condiţiile în care Argentina a câştigat deja grupa J de la Mondial.

La Campionatul Mondial din 2022, din Qatar, Istvan Kovacs a încasat 90.000 de dolari. A primit 70.000 de dolari pentru prezenţă, la care s-au adăugat 20.000 de dolari pentru meciurile în care a fost rezervă. Nu a arbitrat niciun meci în Qatar la Mondialul precedent.

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