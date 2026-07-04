Didier Deschamps, fără unul dintre titularii săi la meciul cu Paraguay! Ce s-a întâmplat și cât ar putea lipsi

Naționala de fotbal a Franței înfruntă selecționata din Paraguay pentru un loc în sferturile Campionatului Mondial, iar antrenamentul de vineri a venit cu vești proaste pentru Didier Deschamps.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tehnicianul l-a pierdut pe mijlocașul Aurelien Tchouameni, care a simțit dureri la coapsă și nu se va putea baza pe el la duelul transmis în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Didier Deschamps, fără unul dintre titularii săi la meciul cu Paraguay

Franța va avea de trecut de Paraguay pentru a ajunge în sferturile Campionatului Mondial. Selecționata lui Didier Deschamps va înfrunta una dintre surprizele acestui turneu final, sud-americanii eliminând Germania în șaisprezecimi.

La antrenamentul efectuat vineri, Didier Deschamps a aflat că nu se va putea baza pe Aurelien Tchouameni, după ce mijlocașul celor de la Real Madrid a acuzat dureri la coapsă.

Din informațiile furnizate de RMC Sport, fotbalistul va fi indisponibil pentru patru zile, ceea ce înseamnă că nu va fi în lot pentru disputa cu Paraguay. Manu Kone îi va lua locul în primul 11.