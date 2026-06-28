Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Dramă în familia lui Cody Gakpo! “Aceasta este o perioadă dificilă pentru noi”

Dramă în familia lui Cody Gakpo! “Aceasta este o perioadă dificilă pentru noi”

Dan Roșu Publicat: 28 iunie 2026, 14:23

Comentarii
Dramă în familia lui Cody Gakpo! Aceasta este o perioadă dificilă pentru noi

Cody Gakpo - Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Cody Gakpo, aflat la Cupa Mondială de fotbal din America de Nord, a cerut “intimitate şi spaţiu” după ce el şi partenera sa Noa van der Bij au anunţat că fiul lor nenăscut Elijah a murit în timpul sarcinii, relatează DPA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Van der Bij a scris un mesaj pe reţeaua Instagram: “Cu inimile îndurerate, împărtăşim ştirea devastatoare că bebeluşul nostru a murit în timpul sarcinii. Vă mulţumesc pentru afecţiune şi pentru sprijin. Elijah Raphael Gakpo, iubit mereu, întotdeauna fiul nostru”.

Dramă în familia lui Cody Gakpo

Într-o postare proprie, Gakpo, care a câştigat vineri cu naţionala Olandei împotriva Tunisiei, a scris: “Aceasta este o perioadă dificilă pentru familia noastră”.

“Vă rugăm respectuos să ne respectaţi intimitatea şi spaţiul. Vă mulţumesc pentru înţelegerea voastră”, a mai transmis Gakpo.

Gakpo, care a marcat două goluri pentru Oranje până acum la CM 2026, va juca în şaisprezecimi cu Olanda împotriva Marocului luni (marţi, 04:00, în România), la Monterrey (Mexic).

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Lionel Messi e primul jucător care înscrie în 7 meciuri consecutive la Mondiale. Va marca şi cu Capul Verde?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce urmează după cel mai grav episod de caniculă de până acum. Anunţul ANM
Observator
Ce urmează după cel mai grav episod de caniculă de până acum. Anunţul ANM
Scene revoltătoare în fotbalul românesc. Team-managerul a sărit să bată un fotbalist de la propria echipă. Prima reacție a jucătorului
Fanatik.ro
Scene revoltătoare în fotbalul românesc. Team-managerul a sărit să bată un fotbalist de la propria echipă. Prima reacție a jucătorului
14:53

Anderson Ceara, la altă forță din Liga 1! Anunț fabulos făcut de rivala FCSB: „Undeva la 500-600.000 de euro”
14:20

VIDEONicolae Stanciu, gol superb în Dalian Yingbo – Shanghai Shenhua! Reacție fantastică a publicului
14:02

Mihai Rotaru a primit o ofertă pentru Assad Al Hamlawi. Ce salariu i s-a propus și cât a solicitat patronul Craiovei
13:58

“Trebuie să vorbesc cu mulţi oameni” Încă un selecţioner de la Campionatul Mondial, aproape de a-şi da demisia
13:48

Marrit Steenbergen a doborât recordul mondial la 100 m liber, la Roma, sub ochii lui David Popovici
13:40

Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Vezi toate știrile
1 Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament! 2 Revoltă uriaşă în Franţa, după victoria la scor cu Norvegia. Ce i-a deranjat pe francezi: “Dezgustător” 3 EXCLUSIVDinamo, transferuri pe modelul U Cluj? Fotbalistul aflat pe lista “câinilor” 4 Un nou transfer pentru FCSB! Gigi Becali a confirmat negocierile: “I-am spus lui MM” 5 Denis Alibec a semnat. Rămâne tot în Liga 1! 6 Cum arată lista celor mai bune echipe clasate pe locul 3, cu o zi înainte de încheierea grupelor la Cupa Mondială
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!