Dramă în familia lui Cody Gakpo! “Aceasta este o perioadă dificilă pentru noi”

Cody Gakpo, aflat la Cupa Mondială de fotbal din America de Nord, a cerut “intimitate şi spaţiu” după ce el şi partenera sa Noa van der Bij au anunţat că fiul lor nenăscut Elijah a murit în timpul sarcinii, relatează DPA.

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Van der Bij a scris un mesaj pe reţeaua Instagram: “Cu inimile îndurerate, împărtăşim ştirea devastatoare că bebeluşul nostru a murit în timpul sarcinii. Vă mulţumesc pentru afecţiune şi pentru sprijin. Elijah Raphael Gakpo, iubit mereu, întotdeauna fiul nostru”.

Dramă în familia lui Cody Gakpo

Într-o postare proprie, Gakpo, care a câştigat vineri cu naţionala Olandei împotriva Tunisiei, a scris: “Aceasta este o perioadă dificilă pentru familia noastră”.

“Vă rugăm respectuos să ne respectaţi intimitatea şi spaţiul. Vă mulţumesc pentru înţelegerea voastră”, a mai transmis Gakpo.

Gakpo, care a marcat două goluri pentru Oranje până acum la CM 2026, va juca în şaisprezecimi cu Olanda împotriva Marocului luni (marţi, 04:00, în România), la Monterrey (Mexic).