Dramă în familia lui Cody Gakpo! “Aceasta este o perioadă dificilă pentru noi”

Cody Gakpo, aflat la Cupa Mondială de fotbal din America de Nord, a cerut “intimitate şi spaţiu” după ce el şi partenera sa Noa van der Bij au anunţat că fiul lor nenăscut Elijah a murit în timpul sarcinii, relatează DPA.
Van der Bij a scris un mesaj pe reţeaua Instagram: “Cu inimile îndurerate, împărtăşim ştirea devastatoare că bebeluşul nostru a murit în timpul sarcinii. Vă mulţumesc pentru afecţiune şi pentru sprijin. Elijah Raphael Gakpo, iubit mereu, întotdeauna fiul nostru”.
Dramă în familia lui Cody Gakpo
Într-o postare proprie, Gakpo, care a câştigat vineri cu naţionala Olandei împotriva Tunisiei, a scris: “Aceasta este o perioadă dificilă pentru familia noastră”.
“Vă rugăm respectuos să ne respectaţi intimitatea şi spaţiul. Vă mulţumesc pentru înţelegerea voastră”, a mai transmis Gakpo.
Gakpo, care a marcat două goluri pentru Oranje până acum la CM 2026, va juca în şaisprezecimi cu Olanda împotriva Marocului luni (marţi, 04:00, în România), la Monterrey (Mexic).
- “Trebuie să vorbesc cu mulţi oameni” Încă un selecţioner de la Campionatul Mondial, aproape de a-şi da demisia
- Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
- I-au acuzat echipa de aranjament la Mondial şi a ieşit la atac: “Nu am mai văzut asta în ultimii 40 de ani”
- Fanii algerieni au urlat de bucurie la golul primit de echipa lor în finalul nebun de meci cu Austria, de la Campionatul Mondial
- Adevăratul motiv pentru care Lionel Messi a fost rezervă în meciul cu Iordania! Ce a spus selecționerul Argentinei