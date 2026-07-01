„E un fenomen”. Jucătorul care l-a impresionat pe Thierry Henry, după demonstrația de forță a Franței. Nu e Mbappe!

Thierry Henry a reacționat, după ce Franța a dat recital și s-a calificat în optimile Campionatului Mondial. Francezii au învins Suedia cu 3-0, urmând să se dueleze cu Paraguay în următoarea fază a turneului final.
Kylian Mbappe, cu o „dublă”, și Ousmane Dembele au marcat pentru Franța, în duelul disputat pe stadionul finalei, la New York. Naționala lui Didier Deschamps a fost într-o formă de zile mari contra suedezilor.
Thierry Henry, impresionat de Michale Olise, după Franța – Suedia 3-0
Thierry Henry l-a remarcat, în mod special, pe Michale Olise. Fostul atacant al Franței a subliniat că tânărul mijlocaș al lui Bayern a prestat un joc „de pe altă planetă” la Mondial, subliniind că e cel mai important jucător al lui Didier Deschamps.
„Ceea ce face el când nu are mingea este de neegalat. Pentru că oamenii se uită întotdeauna doar la ce face un jucător cu mingea. De obicei, când ești un fotbalist atât de tehnic, uiți de responsabilitățile defensive. El nu face asta. Se gândește permanent la joc și la modul în care îl abordează. Michael este un fenomen.
Felul în care vede jocul este pur și simplu diferit de modul în care îl văd ceilalți. Dacă lucrurile nu se întâmplă așa cum și le imaginează, uneori iese puțin din ritmul meciului, pentru că vede totul atât de clar și atât de repede încât, dacă ceilalți nu sunt pe aceeași lungime de undă cu el, se enervează.
Dar ce jucător! Am avut privilegiul să-l antrenez. Uneori făcea niște lucruri la antrenamente și trebuia să mă abțin să nu spun: «Wow!», pentru că, fiind antrenor, nu poți reacționa așa. Mă întorceam spre secund și îi spuneam: «Ai văzut ce tocmai a făcut?». Apoi reveneam imediat: «Haideți, reveniți, reveniți, hai băieți!».
Tipul ăsta este de pe altă planetă. Este pur și simplu diferit. MVP-ul va fi întotdeauna Kylian, pentru că va produce cifre pe care nimeni altcineva nu le poate atinge. Dar cel mai important jucător este Michael Olise”, a declarat Thierry Henry, conform metro.co.uk, după Franța – Suedia 3-0.
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