Fabulos! Brazilienii au huiduit decizia lui Carlo Ancelotti, dar italianul a avut ultimul cuvânt: “Am zâmbit”

Brazilia s-a calificat în optimile de finală de la Cupa Mondială după un meci dramatic contra Japoniei, decis în minutul 90+5 de golul lui Gabriel Martinelli. Partida a fost marcată și de un moment uluitor, atunci când suporterii “Selecao” au început să huiduie când au văzut că jucătorul lui Arsenal urmează să intre pe teren, Carlo Ancelotti dându-le replica după meci.

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Brazilia – Japonia, partida din 16-imile de finală ale Cupei Mondiale, a fost una extrem de spectaculoasă. Niponii au condus cu 1-0 după prima repriză prin golul lui Kaishu Sano, însă sud-americanii au reușit să întoarcă rezultatul prin Casemiro și Gabriel Martinelli, fotbalistul lui Arsenal devenind erou pentru țara sa cu un gol în minutul 90+5.

Carlo Ancelotti le-a dat replica suporterilor și… asistentului său

Deși finalul a fost unul fericit pentru suporterii “Selecao”, aceștia nu au fost deloc mulțumiți atunci au văzut că Martinelli urmează să intre pe teren. Fanii îl așteptau pe Neymar, însă când fotbalistul lui Arsenal a apărut la marginea terenului, fanii Braziliei au început să huiduie.

Mai mult decât atât, inclusiv un asistent de-ai lui Carlo Ancelotti l-a întrebat pe italian dacă este sigur de schimbarea pe care vrea să o facă, introducându-l pe Martinelli în locul lui Matheus Cunha. După meci, “Don Carlo” a vorbit despre tot ce s-a întâmplat și a ținut să le dea o replică suporterilor care i-au contestat decizia.

“Știu că mulți dintre suporterii noștri n-au fost bucuroși când au văzut că intră Gabriel Martinelli. Am auzit reacțiile și, sincer să fiu, nu mă așteptam la așa ceva din partea suporterilor noștri.