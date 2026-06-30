Fabulos! Brazilienii au huiduit decizia lui Carlo Ancelotti, dar italianul a avut ultimul cuvânt: “Am zâmbit”

Brazilia s-a calificat în optimile de finală de la Cupa Mondială după un meci dramatic contra Japoniei, decis în minutul 90+5 de golul lui Gabriel Martinelli. Partida a fost marcată și de un moment uluitor, atunci când suporterii “Selecao” au început să huiduie când au văzut că jucătorul lui Arsenal urmează să intre pe teren, Carlo Ancelotti dându-le replica după meci.
Brazilia – Japonia, partida din 16-imile de finală ale Cupei Mondiale, a fost una extrem de spectaculoasă. Niponii au condus cu 1-0 după prima repriză prin golul lui Kaishu Sano, însă sud-americanii au reușit să întoarcă rezultatul prin Casemiro și Gabriel Martinelli, fotbalistul lui Arsenal devenind erou pentru țara sa cu un gol în minutul 90+5.
Carlo Ancelotti le-a dat replica suporterilor și… asistentului său
Deși finalul a fost unul fericit pentru suporterii “Selecao”, aceștia nu au fost deloc mulțumiți atunci au văzut că Martinelli urmează să intre pe teren. Fanii îl așteptau pe Neymar, însă când fotbalistul lui Arsenal a apărut la marginea terenului, fanii Braziliei au început să huiduie.
Mai mult decât atât, inclusiv un asistent de-ai lui Carlo Ancelotti l-a întrebat pe italian dacă este sigur de schimbarea pe care vrea să o facă, introducându-l pe Martinelli în locul lui Matheus Cunha. După meci, “Don Carlo” a vorbit despre tot ce s-a întâmplat și a ținut să le dea o replică suporterilor care i-au contestat decizia.
“Știu că mulți dintre suporterii noștri n-au fost bucuroși când au văzut că intră Gabriel Martinelli. Am auzit reacțiile și, sincer să fiu, nu mă așteptam la așa ceva din partea suporterilor noștri.
Chiar și unul dintre asistenții mei m-a întrebat «Ești sigur?». Am zâmbit, pentru că acestea sunt momentele în care un antrenor arată că-și merită banii. Uneori, trebuie să vezi jocul diferit față de toți ceilalți.
Fotbalul este făcut din decizii care sunt puse la îndoială 20 de minute și lăudate 20 de ani. Dacă Martinelli n-ar fi marcat, oamenii ar fi zis că am făcut schimbarea greșită. A marcat și acum, brusc, toată lumea înțelege. Ăsta este fotbalul. Ca antrenor, nu poți conduce cu emoție, ci cu înțelepciune. Le cer fanilor să aibă mai multă încredere în echipă“, a spus tehnicianul italian după meci.
🚨🇧🇷 Carlo Ancelotti: “People Doubted the Substitution—Martinelli Delivered the Answer
“I know many of our supporters weren’t happy when they saw Gabriel Martinelli’s number go up. I could hear the reaction, and to be honest, I didn’t expect that from our own fans. Even one of… pic.twitter.com/hZ9tZxhkQI
— MatchReport (@MatchReportH) June 29, 2026
În optimile de finală, Brazilia va înfrunta învingătoarea duelului dintre Coasta de Fildeș și Norvegia.
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