Florin Prunea, avertisment înainte de meciurile din preliminariile World Cup 2026: "Riscăm depunctarea" - Antena Sport

România va disputa următorul ei meci oficial cu porţile închise, după pedeapsa primită de la UEFA, în urma scandalului de la partida cu Kosovo, pe care tricolorii au câştigat-o la masa verde.

România va evolua cu Bosnia, acasă, fără spectatori, în primul duel din Grupa H de calificare la World Cup 2026, competiţie ce va fi transmisă exclusiv de Antena 1. Florin Prunea vine cu un avertisment pentru fani, înainte de debutul în preliminarii.

Fostul mare portar susţine că următoarea pedeapsă care va veni de la UEFA în cazul în care ultraşii vor mai aduce scandări interzise pe stadioane va fi depunctarea.

Florin Prunea: „Riscăm depunctarea”

”În ultimii ani, TAS a întors multe decizii ale UEFA și FIFA. Am fost recidiviști, aici e problema. Ăsta e ultimul pas înainte de o depunctare, aceasta e următoarea sancțiune pe care o vom primi, alta nu mai există! Am luat amenzi, am avut sectoare închise… Vorbim de peste 100.000 de euro, plus stadionul cu porțile închise.

E maximum. La următorul joc (n.r.- când se aplică sancțiunea de a juca un meci fără spectatori), cel cu Bosnia. Dacă participam la barajul din Liga Națiunilor, se aplica acolo. Dar am câștigat grupa și primul nostru joc e cel cu Bosnia. Ai încredere în ce spun, că știu ce vorbesc. Este vorba despre primul meci oficial”, a declarat Florin Prunea, citat de digisport.ro.