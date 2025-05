Carlo Ancelotti nu l-a convocat pe Neymar pentru meciurile Braziliei cu Ecuador şi Paraguay - Antena Sport

Carlo Ancelotti, noul selecţioner al Braziliei, l-a rechemat la naţională pe mijlocaşul echipei Manchester United, Casemiro, dar nu şi pe atacantul de la Santos FC, Neymar, pentru următoarele două meciuri din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Carlo Ancelotti nu l-a convocat pe Neymar

„Neymar nu este pe listă pentru că abia a revenit după accidentare. Am vorbit cu Ney şi am căzut de acord asupra acestui punct”, a declarat Ancelotti presei. „Am încredere în el şi vrem ca el să ajungă la Cupa Mondială în cea mai bună condiţie posibilă”.

Pentru meciurile de calificare la Cupa Mondială din 2026 împotriva Ecuadorului şi Paraguayului, din 5 şi 10 iunie, Ancelotti a rechemat şi jucători care lipseau din lot, precum Casemiro (Manchester United) şi Richarlison (Tottenham), alături de indispensabilii Marquinhos (PSG), Vinicius Junior (Real Madrid) şi Raphinha (FC Barcelona).

„Este o mare onoare să conduc cea mai bună echipă din lume”, a declarat italianul în faţa a 250 de jurnalişti, pentru care «singurul obiectiv este să câştige Cupa Mondială» în 2026. Ancelotti este primul străin din ultimele şase decenii care antrenează Selecao.

Cel mai de succes antrenor din istoria Ligii Campionilor (5 titluri), italianul în vârstă de 65 de ani porneşte în prima sa experienţă de antrenor al unei echipe naţionale.