Gary Lineker a anunţat care e singura echipă care poate învinge Franţa la Campionatul Mondial 2026

Gary Lineker susţine că singura echipă care o poate învinge pe Franţa la Campionatul Mondial 2026 este Argentina lui Lionel Messi. Cele două se pot întâlni abia în finala competiţiei, ceea ce ar fi o reeditare a ultimului act din 2022.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

O altă trupă care îi poate împiedica pe “Les Bleus” e Spania. Cele două ar putea disputa o semifinală de lux, în opinia lui Lineker. Franţa are victorii pe linie, cu cel puţin 3 goluri marcate pe meci.

Gary Lineker: “Argentina e singura echipă care poate bate Franţa”

“Sincer, cred că va fi incredibil de dificil pentru orice echipă să concureze cu ei, dar să-i învingă. Kylian Mbappe este evident superstarul Franței, dar nu te poți înghesui în jurul lui, pentru că atunci îi mai avem pe Olise, Dembele, Barcola, Doue, Cherki.

Adică, cine îi poate opri? Nu cred că există vreo modalitate prin care să nu ajungă în semifinale. În acel moment, probabil că vor înfrunta Spania, care nu a arătat prea bine până acum. Poate că vor putea avansa în turneu.

Posibil că Spania ar avea o șansă dacă își va recăpăta forma de acum doi ani. Dar aș spune că Argentina este cea mai bună echipă care poate să o oprească. Doar ei pot să facă asta. Trebuie să spun că va fi foarte dificil pentru Anglia. Simt că va exista o reeditare a finalei din Qatar de acum patru ani”, citat de metro.co.uk.