Adrian Mutu: “Franţa – Argentina? 5-0 pentru Franţa!”

Adrian Mutu a recunoscut superioritatea absolută a Franţei împotriva Suediei, marţi seară (3-0), în 16-imile Cupei Mondiale.
“Briliantul” crede că nici măcar Argentina nu poate să-i facă faţă Franţei.
“La Franţa toţi sunt foarte cunoscuţi. Ei vor să fie perfecţi, pentru noi sunt deja perfecţi. Franţa – Argentina? 5-0 pentru Franţa, cam aşa au jucat. Probabil aşteaptă meciul. Cred că Franţa joacă într-un sistem şase-patru. Adică ăia şase asigură apărarea, tranziţia, şi voi patru, să vă faceţi treaba! Pot să destabilizeze orice apărare din lumea asta”, a declarat Adi Mutu în exclusivitate, la Antena 1.
“Ar fi frumoasă o finală, cu Argentina”, a declarat şi Ioan Andone.
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