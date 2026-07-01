Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Harry Kane a anunţat în ce moment s-a schimbat radical meciul Anglia – DR Congo 2-1

Harry Kane a anunţat în ce moment s-a schimbat radical meciul Anglia – DR Congo 2-1

Dan Roșu Publicat: 1 iulie 2026, 22:19

Comentarii
Harry Kane a anunţat în ce moment s-a schimbat radical meciul Anglia – DR Congo 2-1

Harry Kane - Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Harry Kane susţine că jocul Angliei s-a schimbat radical după prima pauză de hidratare, venită când DR Congo conducea cu 1-0. Au urmat ratări uriaşe ale englezilor, care au avut însă răzbare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Golurile victoriei cu 2-1 au venit pe final de meci. Kane a reuşit o dublă, a ajuns la 13 goluri marcate la Mondiale, depăşindu-l pe uriaşul Pele şi fiind egalul lui Just Fontaine.

Harry Kane a anunţat în ce moment s-a schimbat radical meciul Anglia – DR Congo 2-1

”Evident, a fost greu, mai ales când am fost în dezavantaj, dar după prima pauză de hidratare am trecut la un alt nivel. Am arătat foarte bine. A fost incredibil și totul se rezumă la a avea răbdare, trebuie să continui să ataci și să te gândești că va veni și momentul tău. Vorbim despre oameni care devin eroi.

Poate fi oricine din echipă, fie că este vorba de mine că marchez, Pickford care face o paradă sau unul dintre fundași care face un blocaj. Oricine poate avea momentul său eroic. Este vorba doar de calificare, iar selecționerul a vorbit despre asta înainte de meci. Acesta și următorul sunt meciuri dificile din motive diferite.

Următorul meci va fi ca în deplasare deoarece se joacă în Mexic împotriva Mexicului. Trebuie să ne chinuim să câștigăm și asta am făcut și acum”, a spus Harry Kane.

Reclamă
Reclamă

Anglia – DR Congo 2-1

Reprezentativa Angliei s-a calificat, miercuri, în optimile de finală ale Cupei Mondiale, trecând în 16-imi de RD Congo, scor 2-1. La meciul disputat la Atlanta, pe Mercedes-Benz Stadium, congolezii au condus cu 1-0 aproape 70 de minute.

RD Congo a deschis scorul în minutul 7, prin Cipenga. Pentru Anglia a egalat târziu, în minutul 75, Harry Kane. Acelaşi Kane a stabilit scorul final în minutul 86.

În optimile de finală, Anglia va înfrunta una dintre gazdele turneului final, Mexic, în data de 5 iulie, la Ciudad de Mexico.

A intrat în vigoare noua taxă "Temu", la care se adaugă și cea de 25 de lei pe comandăA intrat în vigoare noua taxă "Temu", la care se adaugă și cea de 25 de lei pe comandă
Reclamă

Până acum se ştiu patru optimi de finală: Paraguay – Franţa (Philadelphia, 4 iulie), Canada – Maroc (Houstoon, 4 iulie), Brazilia – Norvegia (East Rutherford, 5 iulie) şi Mexic – Anglia (5 iulie, Ciudad de Mexico).

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Lionel Messi e primul jucător care înscrie în 7 meciuri consecutive la Mondiale. Va marca şi cu Capul Verde?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât costă acum să îți cumperi 1 an de vechime pentru pensie, odată cu majorarea salariului minim
Observator
Cât costă acum să îți cumperi 1 an de vechime pentru pensie, odată cu majorarea salariului minim
Top cele mai bogate soții de fotbaliști, care au ajuns la Cupa Mondială 2026. Ce loc ocupă, de fapt, Georgina Rodriguez
Fanatik.ro
Top cele mai bogate soții de fotbaliști, care au ajuns la Cupa Mondială 2026. Ce loc ocupă, de fapt, Georgina Rodriguez
23:10

Tottenham, acord pentru transferul de 100 de milioane de lire! Ce superstar vine în echipa lui Radu Drăgușin
23:07

Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026
23:03

VideoCele mai noi informaţii din Piaţa World Cup
22:57

Andrei Nicolescu, detalii despre oferta de ultimă oră primită pentru titularul lui Dinamo: „Trebuie să generăm venituri”
22:55

LIVE VIDEOBelgia – Senegal 0-0, ACUM, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Courtois, eroare mare
22:25

Sebastian Colţescu s-a retras din abitraj, dar rămâne în fotbal. Ce rol va avea
Vezi toate știrile
1 Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială 2 FCSB a anunţat despărţirea OFICIALĂ de încă un jucător: “Astăzi se încheie în mod oficial aventura în roș-albastru” 3 “Ofertă scandaloasă!” Florentino Perez sparge banca pentru starul de la Cupa Mondială! Real Madrid, gata să doboare recordul 4 Surpriză! Marius Marin semnează, dar nu cu Sevilla! Echipa la care va evolua mijlocaşul naţionalei 5 VIDEOFranța – Suedia 3-0! Kylian Mbappe a făcut spectacol! „Les Bleus”, în optimile Campionatului Mondial 6 Harry Kane, lovitură uriaşă şi contract de 90 de milioane de euro. Atacantul Angliei e gata să semneze
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB