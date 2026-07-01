Harry Kane susţine că jocul Angliei s-a schimbat radical după prima pauză de hidratare, venită când DR Congo conducea cu 1-0. Au urmat ratări uriaşe ale englezilor, care au avut însă răzbare.

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Golurile victoriei cu 2-1 au venit pe final de meci. Kane a reuşit o dublă, a ajuns la 13 goluri marcate la Mondiale, depăşindu-l pe uriaşul Pele şi fiind egalul lui Just Fontaine.

Harry Kane a anunţat în ce moment s-a schimbat radical meciul Anglia – DR Congo 2-1

”Evident, a fost greu, mai ales când am fost în dezavantaj, dar după prima pauză de hidratare am trecut la un alt nivel. Am arătat foarte bine. A fost incredibil și totul se rezumă la a avea răbdare, trebuie să continui să ataci și să te gândești că va veni și momentul tău. Vorbim despre oameni care devin eroi.

Poate fi oricine din echipă, fie că este vorba de mine că marchez, Pickford care face o paradă sau unul dintre fundași care face un blocaj. Oricine poate avea momentul său eroic. Este vorba doar de calificare, iar selecționerul a vorbit despre asta înainte de meci. Acesta și următorul sunt meciuri dificile din motive diferite.

Următorul meci va fi ca în deplasare deoarece se joacă în Mexic împotriva Mexicului. Trebuie să ne chinuim să câștigăm și asta am făcut și acum”, a spus Harry Kane.