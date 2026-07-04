Harry Kane e gata de luptă înainte de Mexic – Anglia. Vrea să scrie istorie la Mondial: “Nu sunt scuze”

Harry Kane a prefaţat duelul dintre Mexic şi Anglia, din optimile Campionatului Mondial. Partida de pe Azteca se va disputa luni, de la ora 03:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Kane s-a declarat convins că partida din Ciudad de Mexico va fi una extrem de dificilă pentru englezi. În ciuda acestui fapt, atacantul lui Bayern speră ca el şi coechipierii săi să scrie istorie la actualul turneu final.

Harry Kane e gata de luptă înainte de Mexic – Anglia

De asemenea, Harry Kane a transmis că jucătorii Angliei nu vor avea scuze într-un meci precum cel cu Mexic, subliniind că presiunea pusă de fani îi va face pe englezi să fie mai “înfometaţi”.

“Va fi un meci dificil din mai multe motive. Au un Campionat Mondial excelent până acum. Şi după, toate celelalte detalii, vor face ca partida să fie şi mai dificilă.

Nu sunt scuze într-un meci ca acesta. Ştim că poate va trebui să ne chinuim să găsim o modalitate de a câştiga. Dar despre asta e vorba la Cupa Mondială.