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Harry Kane e gata de luptă înainte de Mexic – Anglia. Vrea să scrie istorie la Mondial: “Nu sunt scuze”

Viviana Moraru Publicat: 4 iulie 2026, 22:00

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Harry Kane e gata de luptă înainte de Mexic – Anglia. Vrea să scrie istorie la Mondial: Nu sunt scuze

Harry Kane, în timpul unui meci de la Mondial/ Profimedia

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Harry Kane a prefaţat duelul dintre Mexic şi Anglia, din optimile Campionatului Mondial. Partida de pe Azteca se va disputa luni, de la ora 03:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Kane s-a declarat convins că partida din Ciudad de Mexico va fi una extrem de dificilă pentru englezi. În ciuda acestui fapt, atacantul lui Bayern speră ca el şi coechipierii săi să scrie istorie la actualul turneu final.

Harry Kane e gata de luptă înainte de Mexic – Anglia

De asemenea, Harry Kane a transmis că jucătorii Angliei nu vor avea scuze într-un meci precum cel cu Mexic, subliniind că presiunea pusă de fani îi va face pe englezi să fie mai “înfometaţi”.

“Va fi un meci dificil din mai multe motive. Au un Campionat Mondial excelent până acum. Şi după, toate celelalte detalii, vor face ca partida să fie şi mai dificilă.

Nu sunt scuze într-un meci ca acesta. Ştim că poate va trebui să ne chinuim să găsim o modalitate de a câştiga. Dar despre asta e vorba la Cupa Mondială.

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Ne scriem istoria. Ştim că avem şansa de a realiza ceva cu adevărat special, pe un stadion special, departe de casă. Din acest motiv joci fotbal, pentru a avea parte de meciuri epice. În special în deplasare, unde atmosfera te va face să fii mai înfometat.

Probabil e cea mai bună experienţă pe care am avut-o în carieră. Am depus un efort conştient la începutul sezonului pentru a fi într-o formă şi mai bună, pentru a avea grijă de mine, căutând diferite modalităţi de a mă recupera mai bine. Aţi văzut asta în meciuri. Sunt dispus să alerg mai mult şi să fac tot ce este necesar pentru a ajuta echipa”, a declarat Harry Kane, conform dailymail.co.uk, înainte de Mexic – Anglia.

Harry Kane a reuşit să califice Anglia în optimile Mondialului. Atacantul a marcat o “dublă” de vis în partida câştigată de englezi cu RD Congo, scor 2-1, în şaisprezecimile turneului final.

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