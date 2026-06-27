Henry l-a făcut praf pe Bielsa după ce Uruguay a fost eliminată de la Mondial: “Nu îţi scoţi cel mai bun jucător”

Thierry Henry (48 de ani) l-a criticat dur pe selecţionerul Uruguayului, Marcelo Bielsa (70 de ani) pentru că l-a schimbat în minutul 57 al meciului pierdut cu Spania, 0-1, pe Federico Valverde (27 de ani).

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Uruguay – Spania 0-1 a fost în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. În urma acestui rezultat, Uruguay a terminat pe locul 3 grupa H de la Mondial, cu 2 puncte. Capul Verde a obţinut o calificare istorică în faza eliminatorie, cu numai 3 puncte. Cu 3 egaluri în faza grupelor, Capul Verde a prins locul 2 în grupa H. Arabia Saudită s-a clasat pe 4, cu 2 puncte, la fel ca Uruguay.

Thierry Henry nu îşi explică înlocuirea lui Fede Valverde din meciul Uruguay – Spania 0-1: “E motorul echipei, cel mai bun jucător”

„Ascultă, trebuie să fiu sincer… Să-l scoți pe Valverde în acel moment? Într-un meci de Cupa Mondială pe care trebuie neapărat să-l câștigi, când ești în căutarea golului? E o decizie pe care chiar mi-e greu să o înțeleg. Valverde este motorul echipei. El este cel care conferă echilibrul Uruguayului, cel care duce echipa în sus și în jos pe teren, cel care poate crea un moment de magie sau pur și simplu să pătrundă prin centru. Vezi reacția lui când iese de pe teren… El știe asta. Întregul stadion știe asta.

Bielsa voia mai mult atac? Frate, Valverde este atacul tău atunci când ai nevoie de control și de tranziții. Nu-ți scoți cel mai bun jucător și căpitanul când meciul cere exact ceea ce el poate oferi. Asta nu e tactică, asta e nervozitate. În meciuri de acest nivel, ai încredere în jucătorii tăi de top până la final”, a spus Thierry Henry.

Marcelo Bielsa a justificat înlocuirea lui Fede Valverde cu vârful Federico Vinas (27 de ani) prin faptul că voia “mai multă prezenţă în atac”.