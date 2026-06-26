Uruguay – Spania 03:00 (LIVE VIDEO, Antena 1 și AntenaPLAY). Ibericii, obligați să câștige ca să evite Argentina

Uruguay și Spania se întâlnesc în noaptea de vineri spre sâmbătă pentru un duel tare din ultima etapă din faza grupelor de la Cupa Mondială. Ibericii sunt pe prima poziție și au nevoie de trei puncte pentru a fi siguri că nu cad pe locul 2, clasare ce i-ar trimite la un duel în 16-imi cu Argentina lui Leo Messi.

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Duelul dintre Uruguay și Spania se va disputa de la ora 03:00, în direct pe Antena 1 și LIVE în AntenaPLAY. Partida va fi transmisă în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Uruguay – Spania 03:00 (LIVE VIDEO, Antena 1 și AntenaPLAY)

Uruguay se află pe poziția a doua în Grupa H, însă nu a câștigat până acum niciun meci, deși era favorită în ambele partide. În prima etapă, “La Celeste” a remizat cu Arabia Saudită, scor 1-1, după care nu a reușit să o învingă nici pe Capul Verde, scor 2-2.

De cealaltă parte, Spania a început dezastruos turneul final cu un rezultat de egalitate cu naționala din Capul Verde, 0-0, după care și-a luat revanșa în partida contra Arabiei Saudite, pe care a învins-o cu 4-0 într-un duel în care Lamine Yamal a atins noi borne.

Până acum, cele două naționale s-au întâlnit de 10 ori, Spania fiind neînvinsă în duelurile cu Uruguay, având un bilanț de cinci victorii și cinci remize. La World Cup, cele două s-au întâlnit în 1950 și 1990, iar ambele s-au încheiat la egalitate.