I-au acuzat echipa de aranjament la Mondial şi a ieşit la atac: “Nu am mai văzut asta în ultimii 40 de ani”

“Sunt antrenor de aproximativ 40 de ani şi nici nu-mi amintesc de un meci care să aibă o desfăşurare atât de dramatică şi o traiectorie atât de neaşteptată. Cel mai aşteptat scor era 0-0 sau 1-1, iar acum e 3-3. E incredibil. E o nebunie în vestiar. Dacă Alfred Hitchcock ar fi scris o astfel de dramă, probabil aş fi spus că e complet nebun.”

Germanul a respins sugestiile conform cărora ambele echipe s-ar fi mulţumit cu o remiză spre finalul meciului, menţionând că jucătorii au continuat să caute victoria înainte de golul lui Mahrez.

“Toţi cei care au urmărit meciul în ultimele 15 minute trebuie să ştie că nu a existat niciun indiciu că jucătorii ar fi dorit neapărat un egal. Cred că au vrut să câştige. Nimeni nu-mi poate spune că dintr-o dată în minutul 93 cineva ar fi plănuit: Ťoh, da, hai să mai marcăm un gol. Cred că poate a fost gândul unuia sau doi jucători din Algeria, dar în restul echipei nu cred că a fost cazul, şi nu pentru mine”, a spus el.

Austria va întâlni campioana en-titre a Europei, Spania, pe 2 iulie în California. Rangnick crede că totul este posibil.

“Aţi văzut asta în ultimele secunde (sâmbătă). Şi cine ar fi crezut că Turcia va fi eliminată după doar două meciuri? Aşadar, suntem foarte fericiţi că suntem în cea mai dificilă dintre toate grupele şi că avansăm pe locul doi în această grupă, iar acest lucru nu a fost cu siguranţă uşor.”

Rangnick a spus că încă îi este greu să proceseze un rezultat care a asigurat prima participare a Austriei în fazele eliminatorii la Cupa Mondială în ultimii 44 de ani.

“Sunt uşurat, neîncrezător şi fericit. Încă nu-mi vine să cred. Trebuie să fiu ciupit ca să mă trezesc dintr-un vis”, a spus tehnicianul.