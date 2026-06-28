I-au acuzat echipa de aranjament la Mondial şi a ieşit la atac: “Nu am mai văzut asta în ultimii 40 de ani”

Selecţionerul Austriei, Ralf Rangnick, a ironizat sugestiile conform cărora echipa sa ar fi jucat pentru o remiză reciproc avantajoasă împotriva Algeriei, după meciul haotic de sâmbătă de la Cupa Mondială, scor 3-3, informează Reuters.
Finalul dramatic, care a trimis ambele echipe în faza eliminatorie, a fost dovada că nu a existat nicio înţelegere, a spus el.
Ralf Rangnick le-a răspuns celor care au susţinut că Algeria şi Austria au jucat la egal
O remiză a fost suficientă pentru ca Austria să încheie Grupa J pe locul 2, iar Algeria s-a calificat în şaisprezecimile de finală ca una dintre cele mai bune echipe de pe locul trei. Perspectiva unui remize de salon fusese discutată în zilele premergătoare partidei.
Însă Rangnick a afirmat că finalul extraordinar al jocului ar trebui să reducă la tăcere orice teorii ale conspiraţiei.
“În acest meci, când scorul este 3-3, nimeni nu poate presupune că a fost o înţelegere, mai ales după ce am văzut în ultimele 90 de secunde”, a spus tehnicianul în vârstă de 67 de ani.
Meciul a explodat în minutele adiţionale.
Căpitanul Algeriei, Riyad Mahrez, şi-a adus echipa în avantaj, scor 3-2, în minutul 90+3, doar pentru ca rezerva Sasa Kalajdzic să egaleze practic la ultima fază.
“Mai erau trei minute de joc, dacă cineva ar fi spus că se va întâmpla asta, i-ai fi spus că e nebun”, a declarat Rangnick.
“Sunt antrenor de aproximativ 40 de ani şi nici nu-mi amintesc de un meci care să aibă o desfăşurare atât de dramatică şi o traiectorie atât de neaşteptată. Cel mai aşteptat scor era 0-0 sau 1-1, iar acum e 3-3. E incredibil. E o nebunie în vestiar. Dacă Alfred Hitchcock ar fi scris o astfel de dramă, probabil aş fi spus că e complet nebun.”
Germanul a respins sugestiile conform cărora ambele echipe s-ar fi mulţumit cu o remiză spre finalul meciului, menţionând că jucătorii au continuat să caute victoria înainte de golul lui Mahrez.
“Toţi cei care au urmărit meciul în ultimele 15 minute trebuie să ştie că nu a existat niciun indiciu că jucătorii ar fi dorit neapărat un egal. Cred că au vrut să câştige. Nimeni nu-mi poate spune că dintr-o dată în minutul 93 cineva ar fi plănuit: Ťoh, da, hai să mai marcăm un gol. Cred că poate a fost gândul unuia sau doi jucători din Algeria, dar în restul echipei nu cred că a fost cazul, şi nu pentru mine”, a spus el.
Austria va întâlni campioana en-titre a Europei, Spania, pe 2 iulie în California. Rangnick crede că totul este posibil.
“Aţi văzut asta în ultimele secunde (sâmbătă). Şi cine ar fi crezut că Turcia va fi eliminată după doar două meciuri? Aşadar, suntem foarte fericiţi că suntem în cea mai dificilă dintre toate grupele şi că avansăm pe locul doi în această grupă, iar acest lucru nu a fost cu siguranţă uşor.”
Rangnick a spus că încă îi este greu să proceseze un rezultat care a asigurat prima participare a Austriei în fazele eliminatorii la Cupa Mondială în ultimii 44 de ani.
“Sunt uşurat, neîncrezător şi fericit. Încă nu-mi vine să cred. Trebuie să fiu ciupit ca să mă trezesc dintr-un vis”, a spus tehnicianul.
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