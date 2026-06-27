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Algeria – Austria LIVE VIDEO (05:00), pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY. Meci de totul sau nimic la Cupa Mondială

Daniel Işvanca Publicat: 27 iunie 2026, 13:51

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Algeria – Austria LIVE VIDEO (05:00), pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY. Meci de totul sau nimic la Cupa Mondială

Marcel Sabitzer / Profimedia

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Algeria și Austria se întâlnesc duminică de la ora 05:00, în cel mai echilibrat joc din această ultimă etapă a grupelor de la Campionatul Mondial. Meciul va putea fi urmărit pe Antena 3 CNN și pe AntenaPLAY.

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Cele două echipe sunt la egalitate de puncte înaintea confruntării de pe Arrowhead Stadium, din Kansas City, iar ambele luptă pentru calificarea în șaisprezecimi. 

Algeria – Austria LIVE VIDEO (05:00), pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY

Algeria și Austria luptă cu calificarea pe masă pe Arrowhead Stadium, din Kansas City. Cele două au câte trei puncte înaintea confruntării decisive și chiar și un rezultat de egalitate ar putea fi la îndemână, într-un anumit context.

Algeria a revenit în „cărțile” calificării după victoria la limită contra Iordaniei, iar Austria va trebui să își revină rapid după ce a fost „măcelărită” de naționala Argentinei.

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