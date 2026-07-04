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Incredibil! Cabral marchează pentru Capul Verde a la Cristiano Ronaldo, chiar sub ochii lui Leo Messi

Mihai Alecu Publicat: 4 iulie 2026, 3:40

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Insulele Capului Verde a marcat un gol superb cu Argentina. Foto: Getty Images

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Duelul dintre Argentina şi Insulele Capului Verde, din 16-mile Cupei Mondiale 2026, a fost unul cu de toate, mai ales o desfăşurare cum nimeni nu se aştepta.

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Partida de la Miami a fost terminată la egalitate după 90 de minute, 1-1, iar sud-americanii au marcat în startul prelungirilor.

Gol de excepţie marcat de Insulele Capului Verde

Chiar dacă au fost din nou în dezavantaj, africanii au continuat să lupte şi Sydney Lopes Cabral, fundaşul celor de la Trabzonspor, luat de la Benfica, a reuşit un gol incredibil. Jucătorul din Insulele Capului Verde a primit în lateral şi şutat la colţul lung, iar Emiliano Martinez a fost spectator la execuţia jucătorului african.

Cabral a fost şi el uimit de execuţia pe care a avut-o şi a mers direct la iubita sa, care era în tribunele arenei din Miami. Şutul fotbalistului din Capul Verde a adus aminte de reuşitele pe care le-a avut deseori în carieră Cristiano Ronaldo, marele rival al lui Leo Messi.

Cabral a fost aproape să mai aibă o reuşită de senzaţie, în minutul 116, când a şutat din lovitură liberă, de la marginea careului, iar Martinez a reuşit de data aceasta să respingă balonul în corner şi să prevină astfel un nou gol.

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