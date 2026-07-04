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Faze controversate în Argentina – Capul Verde. Sud-americanii au cerut penalty, iar după au marcat dintr-o poziţie la limită

Mihai Alecu Publicat: 4 iulie 2026, 3:14

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Faze controversate în Argentina – Capul Verde. Sud-americanii au cerut penalty, iar după au marcat dintr-o poziţie la limită

Controverse în meciul Argentinei cu Capul Verde. Foto: Getty Images

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Partida dintre Argentina şi Insulele Capului Verde a fost una care la finalul celor 90 de minute a indicat pe tabelă egalitate, 1-1, un rezultat pe care puţini pariau la începutul confruntării.

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Totuşi, în minutul 89, când mai era puţin până la finalul timpului regulamentar, a fost o fază controversată la poarta lui Vozinha, portarul erou al celor din Capul Verde, însă arbitrul a rămas impasibil şi nu a dictat nimic.

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A urmat intervenţia colegilor din camera VAR care au analizat faza şi au stabilit că decizia din teren a fost una corectă. Ce s-a întâmplat exact? Leo Messi a centrat din partea dreaptă, iar Alexis Mac Allister s-a înăţat şi a lovit mingea cu capul, iar Lopes, fundaşul african, a fost pe direcţia balonului.

Totuşi, mingea l-a lovit în braţ pe acesta, şi de acolo au venit cerinţele de penalty. La reluări s-a văzut însă că mai întâi balonul l-a atins pe cap pe Lopes şi conform ultimelor reglementări de regulament nu se acordă henţ în asemenea situaţii, când mingea atinge mai întâi o altă parte a corpului şi după ce duce în mână.

Rămâne de văzut ce părere vor avea specialiştii, asta pentru că pe reţelele sociale au intervenit discuţii aprinse, în care a fost acuzat arbitrul că a luat o decizie greşită, în defavoarea sud-americanilor.

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Startul prelungirilor a fost excelent pentru Argentina, care a reuşit să marcheze după un corner. Mac Allister a deviat de la colţul scurt, iar Alvarez, aflat într-o poziţie la limită, a protejat balonul, care a ajuns la Lisandro Martinez şi fundaşul cetranl a înscris cu un şut sub bară.

Arbitrul şi colegii din camera VAR au validat reuşita, semn că totul a fost regulamentar în opinia lor.

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