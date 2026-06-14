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Iranul ajunge la Los Angeles într-un context geopolitic tensionat

Radu Constantin Publicat: 14 iunie 2026, 22:34

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Iranul ajunge la Los Angeles într-un context geopolitic tensionat

Iran - Profimedia Images

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Iranul este aşteptat duminică la Los Angeles, cu o zi înainte de debutul său la Cupa Mondială împotriva Noii Zeelande, un meci disputat pe teritoriul american, marcat de contextul geopolitic şi de războiul din Orientul Mijlociu, relatează AFP.

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Odată cu izbucnirea conflictului declanşat de atacurile americano-israeliene asupra Iranului din 28 februarie, Teheranul a menţinut până în ultimul moment incertitudinea cu privire la participarea echipei naţionale la Cupa Mondială.

Statele Unite au refuzat să acorde vize pentru aproximativ cincisprezece membri ai staff-ului tehnic, iar echipa şi-a stabilit în ultimul moment baza de antrenament la Tijuana, în Mexic, în loc de Tucson (Arizona), aşa cum era prevăzut iniţial.

 

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