Iranul ajunge la Los Angeles într-un context geopolitic tensionat

Iranul este aşteptat duminică la Los Angeles, cu o zi înainte de debutul său la Cupa Mondială împotriva Noii Zeelande, un meci disputat pe teritoriul american, marcat de contextul geopolitic şi de războiul din Orientul Mijlociu, relatează AFP.

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Odată cu izbucnirea conflictului declanşat de atacurile americano-israeliene asupra Iranului din 28 februarie, Teheranul a menţinut până în ultimul moment incertitudinea cu privire la participarea echipei naţionale la Cupa Mondială.

Statele Unite au refuzat să acorde vize pentru aproximativ cincisprezece membri ai staff-ului tehnic, iar echipa şi-a stabilit în ultimul moment baza de antrenament la Tijuana, în Mexic, în loc de Tucson (Arizona), aşa cum era prevăzut iniţial.