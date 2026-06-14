Iranul ajunge la Los Angeles într-un context geopolitic tensionat

Iranul este aşteptat duminică la Los Angeles, cu o zi înainte de debutul său la Cupa Mondială împotriva Noii Zeelande, un meci disputat pe teritoriul american, marcat de contextul geopolitic şi de războiul din Orientul Mijlociu, relatează AFP.
Odată cu izbucnirea conflictului declanşat de atacurile americano-israeliene asupra Iranului din 28 februarie, Teheranul a menţinut până în ultimul moment incertitudinea cu privire la participarea echipei naţionale la Cupa Mondială.
Statele Unite au refuzat să acorde vize pentru aproximativ cincisprezece membri ai staff-ului tehnic, iar echipa şi-a stabilit în ultimul moment baza de antrenament la Tijuana, în Mexic, în loc de Tucson (Arizona), aşa cum era prevăzut iniţial.
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