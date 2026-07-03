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Jurgen Klopp, noul selecționer al Germaniei! Julian Nagelsmann pleacă!

Radu Constantin Publicat: 3 iulie 2026, 8:30

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Jurgen Klopp, noul selecționer al Germaniei! Julian Nagelsmann pleacă!

Jurgen Klopp, în timpul unui eveniment / Profimedia Images

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Federația Germană de Fotbal a decis să producă o schimbare majoră la nivelul băncii tehnice a primei reprezentative, după parcursul dezamăgitor de la Campionatul Mondial din 2026.

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Potrivit informațiilor publicate de jurnalistul Fabrizio Romano, Julian Nagelsmann își va încheia mandatul de selecționer, iar principalul favorit pentru a-i lua locul este Jurgen Klopp. Și presa din Germania vine cu aceeași informație: Jurgen Klopp este noul selecționer al Germaniei!


Jurgen Klopp revine în antrenorat după o pauză de doi ani. Ultima sa experiență pe banca tehnică a fost la Liverpool, club pe care l-a pregătit între 2015 și 2024. În această perioadă, tehnicianul german a cucerit printre altele un titlu în Premier League, o Ligă a Campionilor, o Cupă a Angliei și două Cupe ale Ligii.

Schimbarea vine în urma eliminării premature a Germaniei de la Cupa Mondială din 2026, rezultat care a determinat Federația Germană de Fotbal să ia decizia de a încheia colaborarea cu Julian Nagelsmann.

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