Kimmich i-a luat apărarea lui Nagelsmann după ce Germania a părăsit prematur Mondialul: “Sper să nu demisioneze”

Căpitanul Germaniei, Joshua Kimmich (31 de ani), l-a susţinut pe selecţionerul Julian Nagelsmann (38 de ani), căruia nemţii i-au cerut demisia în urma eliminării Mannschaft-ului de la Mondial.

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Germania a fost eliminată surprinzător de la Mondial, fiind eliminată la loviturile de departajare de Paraguay. În presa germană i s-a cerut demisia lui Nagelsmann, dar selecţionerul a transmis că nu va recurge la acest gest. El mai are contract cu naţionala Germaniei până în vara lui 2028.

Kimmich l-a apărat pe Nagelsmann, dar şi-a criticat colegii, fără a-i numi: “Nu te poţi baza pe noroc sau ghinion împotriva unui adversar ca acesta”

“Desigur, există zgomot în jurul antrenorului, este normal. Dar nimeni din vestiar nu arată cu degetul spre el. Ştim că noi suntem cei care nu am performat. Noi (n.r: jucătorii) suntem pe teren şi, indiferent de antrenor, aşteptarea Germaniei era să învingem Paraguayul. Şi nu am reuşit asta. Sper să continue să aibă încredere în abilităţile sale şi să nu demisioneze”, a declarat Joshua Kimmich după şocul din şaisprezecimile Campionatului Mondial, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena.

“În cele din urmă, noi suntem cei care jucăm pe teren şi ar trebui să avem ambiţia şi calitatea de a învinge rivali precum Paraguay, cu tot respectul. Nu te poţi baza pe noroc sau ghinion împotriva unui adversar ca acesta; ar trebui să ai calitate în lot pentru a câştiga convingător.

Privind la cele patru meciuri, nu am jucat împotriva unor echipe de top şi totuşi, în afară de primul (n.r: Curacao), am avut multe probleme împotriva a trei echipe care nu sunt de elită. Acesta este un fapt”, a subliniat Kimmich.