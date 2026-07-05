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Kylian Mbappe l-a ajuns pe Leo Messi în clasamentul golgheterilor de la Mondial. Cum arată acum

Sebastian Ujica Publicat: 5 iulie 2026, 8:19

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Kylian Mbappe l-a ajuns pe Leo Messi în clasamentul golgheterilor de la Mondial. Cum arată acum

Kylian Mbappe a marcat golul calificării Franței în sferturile Mondialului / Getty Images

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Kylian Mbappe l-a ajuns pe Leo Messi în clasamentul golgheterilor de la Campionatul Mondial în urma reușitei contra Paraguay-ului.

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Astăzi, Erling Haaland, Vinicius Jr sau Harry Kane pot la rândul lor să urce în clasament: se joacă în această seară Brazilia – Norvegia și Mexic – Anglia.

Clasamentul marcatorilor la Cupa Mondială de fotbal din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie-19 iulie), după meciurile de sâmbătă, primele două din optimile de finală:

7 goluri: Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappe (Franţa)
5 goluri: Erling Haaland (Norvegia), Harry Kane (Anglia)
4 goluri: Vinicius Jr (Brazilia), Ousmane Dembele (Franţa), Ismaila Sarr (Senegal), Mikel Oyarzabal (Spania)
3 goluri: Jonathan David (Canada), Deniz Undav (Germania), Johan Manzambi (Elveţia), Matheus Cunha (Brazilia), Ismael Saibari (Maroc), Brian Brobbey (Olanda), Elijah Just (Noua Zeelandă), Yoane Wissa (RD Congo), Kai Havertz (Germania), Cody Gapo (Olanda), Julian Quinones (Mexic), Folarin Balogun (SUA), Cristiano Ronaldo (Portugalia)
2 goluri: Yasin Ayari (Suedia), Cyle Larin (Canada), Crysencio Summerville (Olanda), Daichi Kamada (Japonia), Ayase Ueda (Japonia), Maximiliano Araujo (Uruguay), Daniel Munoz (Columbia), Ruben Vargas (Elveţia), Ermin Mahmic (Bosnia-Herţegovina), Nicolas Pepe (Cote d’Ivoire), Anthony Elanga (Suedia), Pape Gueye (Senegal), Ramin Rezaeian (Iran), Leandro Trossard (Belgia), Jude Bellingham (Anglia), Riyad Mahrez (Algeria), Marko Arnautovic (Austria), Amad Diallo (Cote d’Ivoire), Bradley Barcola (Franţa), Raul Jimenez (Mexic), Romelu Lukaku (Belgia), Youri Tielemans (Belgia), Habib Diarra (Senegal), Breel Embolo (Elveţia), Emam Ashour (Egipt), Azzeddine Ounahi (Maroc), Soufiane Rahimi (Maroc)

Agerpres

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