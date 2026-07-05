Programul zilei a 25-a de la Campionatul Mondial | „Fierbe” Azteca înaintea marelui duel cu Anglia

Cândva, Anglia și Brazilia plecau din postura de mari favorite în sferturile Campionatului Mondial. Iar la ultimele ediții, dueluri contra Norvegiei, respectiv Mexicului nu ar fi născut mari emoții printre suporterii celor doi coloși. Însă lucrurile arată cu totul altfel în 2026. Norvegia, cu Haaland și Odegaard este una dintre cele mai puternice echipe naționale din punct de vedere ofensiv, dă fiori Braziliei. Iar Mexicul, cu 4 victorii în 4 meciuri fără gol primit și cu un stadion întreg de partea sa, pune în real pericol eternul vis „It’s Coming Home”.

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Brazilia – Norvegia și Mexic – Anglia, cele două meciuri ale zilei de la Cupa Mondială, se văd în direct pe Antena 1 și LIVE în AntenaPLAY. Ambele partide pot fi urmărite și în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

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Iată programul zilei de la Campionatul Mondial:

Brazilia – Norvegia, ora 23:00 (MetLife Stadium) – Antena 1 și AntenaPLAY

Mexic – Anglia, ora 03:00 (Mexico City Stadium) – Antena 1 și AntenaPLAY

BRAZILIA – NORVEGIA 23:00

Lotul Braziliei