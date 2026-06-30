Lamine Yamal a uimit pe toată lumea: „Cred că o să câștig Cupa Mondială anul acesta!”

Lamine Yamal a oferit un interviu în presa din Spania și a uimit pe toată lumea! Starul Barcelonei crede că va câștiga această ediție a Cupei Mondiale, alături de „Furia Roja”.

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Spania și-a câștigat grupa de la Mondial, din care au mai făcut parte Capul Verde, Uruguay și Arabia Saudită. Acum, în 16-imi, ibericii se vor duela cu echipa națională a Austriei.

Cum a uimit Lamine Yamal, înainte de Spania – Austria

Înainte de acest duel, Lamine Yamal a vorbit cu presa din Spania și a transmis că va câștiga Mondialul din 2026:

„Atunci când am ajuns la Mondial, mi-am pus în minte să îl câștig. Eu cred că voi câștiga Cupa Mondială anul acesta”, a spus Lamine Yamal, citat de marca.com.

De asemenea, Yamal a dezvăluit și ce jucători l-au impresionat, până în momentul de față, la turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic: