Lamine Yamal a uimit pe toată lumea: „Cred că o să câștig Cupa Mondială anul acesta!”

Lamine Yamal a oferit un interviu în presa din Spania și a uimit pe toată lumea! Starul Barcelonei crede că va câștiga această ediție a Cupei Mondiale, alături de „Furia Roja”.
Spania și-a câștigat grupa de la Mondial, din care au mai făcut parte Capul Verde, Uruguay și Arabia Saudită. Acum, în 16-imi, ibericii se vor duela cu echipa națională a Austriei.
Cum a uimit Lamine Yamal, înainte de Spania – Austria
Înainte de acest duel, Lamine Yamal a vorbit cu presa din Spania și a transmis că va câștiga Mondialul din 2026:
„Atunci când am ajuns la Mondial, mi-am pus în minte să îl câștig. Eu cred că voi câștiga Cupa Mondială anul acesta”, a spus Lamine Yamal, citat de marca.com.
De asemenea, Yamal a dezvăluit și ce jucători l-au impresionat, până în momentul de față, la turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic:
“Vini Jr., cu siguranță, apoi, evident, mai e Messi… Apoi, permiteți-mi să-l menționez pe Ismael Saibari, se descurcă excelent pentru Maroc”, a mai spus vedeta.
Ce reprezintă gestul făcut de Lamine Yamal după ce a marcat primul lui gol la Cupa Mondială
Lamine Yamal (18 ani) a înscris primul lui gol la Cupa Mondială în victoria la scor a Spaniei, 4-0, cu Arabia Saudită. Starul Barcelonei a îndeplinit o simplă formalitate după o pasă genială a lui Mikel Oyarzabal (29 de ani).
După ce a reuşit să înscrie primul lui gol la un Campionat Mondial, Yamal a făcut un gest cu mâinile, arătând numărul 304. Acesta este codul poştal al cartierului Rocafonda, în care tânărul star iberic a copilărit.
“Foarte special, am visat dintotdeauna să particip la o Cupă Mondială și să pot marca în primul meu meci ca titular este un vis devenit realitate. Să pot marca aici, cu mama și familia mea alături, este un vis devenit realitate. Am fost afectați după remiza la un meci în care știam că trebuie să câștigăm (n.r. 0-0 cu Capul Verde). Ne-a făcut să ne gândim mult la acest meci.
(n.r. despre înlocuirea la pauză) Acesta era planul, să ieșim la pauză și să ne putem odihni, dar mai presus de toate să ajutăm echipa. A depins de meci, a fost așa cum ne-am dorit. Scorul de 3-0 la pauză ne-a permis să ne odihnim și a fost perfect”, a reacţionat Lamine Yamal după ce a marcat la Cupa Mondială.
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