Ce reprezintă gestul făcut de Lamine Yamal după ce a marcat primul lui gol la Cupa Mondială!

Lamine Yamal (18 ani) a înscris primul lui gol la Cupa Mondială în victoria la scor a Spaniei, 4-0, cu Arabia Saudită. Starul Barcelonei a îndeplinit o simplă formalitate după o pasă genială a lui Mikel Oyarzabal (29 de ani).

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După ce a reuşit să înscrie primul lui gol la un Campionat Mondial, Yamal a făcut un gest cu mâinile, arătând numărul 304. Acesta este codul poştal al cartierului Rocafonda, în care tânărul star iberic a copilărit.

Ce reprezintă gestul făcut de Lamine Yamal după ce a marcat primul lui gol la un Campionat Mondial

“Foarte special, am visat dintotdeauna să particip la o Cupă Mondială și să pot marca în primul meu meci ca titular este un vis devenit realitate. Să pot marca aici, cu mama și familia mea alături, este un vis devenit realitate. Am fost afectați după remiza la un meci în care știam că trebuie să câștigăm (n.r. 0-0 cu Capul Verde). Ne-a făcut să ne gândim mult la acest meci.

(n.r. despre înlocuirea la pauză) Acesta era planul, să ieșim la pauză și să ne putem odihni, dar mai presus de toate să ajutăm echipa. A depins de meci, a fost așa cum ne-am dorit. Scorul de 3-0 la pauză ne-a permis să ne odihnim și a fost perfect”, a reacţionat Lamine Yamal după ce a marcat la Cupa Mondială.

După două meciuri disputate, Spania e lider în grupa H, cu 4 puncte. Locurile 2 şi 3 sunt ocupate de Uruguay şi Capul Verde, ambele cu câte 2 puncte. Pe ultimul loc e Arabia Saudită, cu un punct. Capul Verde a reuşit o nouă surpriză la Campionatul Mondial, terminând la egalitate, 2-2, cu Uruguay, după ce a remizat şi în prima etapă, 0-0, cu Spania.