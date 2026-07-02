Lamine Yamal și Pau Cubarsi au intrat în istoria Mondialului

Spania a bifat o nouă performanţă la Mondialul din America.

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Lamine Yamal și Pau Cubarsi au fost introdusi din primul minut cu Austria, în șaisprezecimile Cupei Mondiale 2026.

Cum Yamal are 18 ani, iar Cubarsi – 19 ani, Spania este a doua națională din istoria Cupei Mondiale care aliniază doi jucători U20 într-un meci din fazele finale.

O astfel de situaţie s-a mai întâmplat în 1958. Atunci Brazilia îi trimitea pe teren pe Pele, în vârstă de 17 ani, și pe Mazzola, de 19 ani.