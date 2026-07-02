Lukaku a refuzat să bată penalty-ul din 120+5 care a dus Belgia în optimi: „Din punct de vedere mental…”

Belgia s-a calificat în optimile Campionatului Mondial după un final absolut nebun de meci contra Senegalului. Africanii au condus cu 2-0 până cu 5 minute înainte de finalul timpului regulamentar, pentru ca Lukaku și Tielemans să împingă partida în prelungiri.

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Acolo a venit un final cu adevărat dramatic. Arbitrul partidei a acordat penalty cu VAR în prelungirile prelungirilor, iar Tielemans a marcat golul victoriei în minutul 120+5.

Ce au spus Rudi Garcia și Romelu Lukaku după meci

Selecționerul Belgiei, Rudi Garcia, a fost fericit de revenirea echipei sale, chiar dacă l-a nemulțumit jocul echipei până la momentul primul gol al Belgiei.

„În fotbal totul este posibil atât timp cât crezi. Și, așa cum v-am mai spus, forța acestui grup stă și în jucătorii care vin de pe bancă, pentru că nu poți obține rezultate doar în unsprezece oameni. Am corectat bine jocul începând de la jumătatea primei reprize, când pierdeam din nou prea multe mingi și dădeam pase decisive de la o distanță mult prea mare, deși nu era cazul. Apoi am reglat asta și a mers mai bine. Chiar dacă am primit al doilea gol, cunoaștem aceste echipe – tind să își piardă organizarea tactică spre finalul meciului.

Știam de asemenea că, la scorul de 2-0, ei vor face totul pentru a-și proteja poarta, ceea ce, după părerea mea, este o mare greșeală. Să-mi amintiți ca atunci când vom conduce cu 2-0 să nu facem așa ceva! Pentru că în momentul în care primești un gol, așa cum au pățit ei la 2-1, dinamica meciului se schimbă complet. Noi am fost capabili să egalăm prin Youri (nr. Tielemans) … Mă bucur pentru Romelu (nr. Lukaku), care ne-a repus pe poziții, iar apoi cred că a fost de bun augur să marcăm în minutele de prelungire dintr-un penalty pe deplin justificat” a spus Rudi Garcia după partidă.