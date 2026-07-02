Lukaku a refuzat să bată penalty-ul din 120+5 care a dus Belgia în optimi: „Din punct de vedere mental…”

Belgia s-a calificat în optimile Campionatului Mondial după un final absolut nebun de meci contra Senegalului. Africanii au condus cu 2-0 până cu 5 minute înainte de finalul timpului regulamentar, pentru ca Lukaku și Tielemans să împingă partida în prelungiri.
Acolo a venit un final cu adevărat dramatic. Arbitrul partidei a acordat penalty cu VAR în prelungirile prelungirilor, iar Tielemans a marcat golul victoriei în minutul 120+5.
Ce au spus Rudi Garcia și Romelu Lukaku după meci
Selecționerul Belgiei, Rudi Garcia, a fost fericit de revenirea echipei sale, chiar dacă l-a nemulțumit jocul echipei până la momentul primul gol al Belgiei.
„În fotbal totul este posibil atât timp cât crezi. Și, așa cum v-am mai spus, forța acestui grup stă și în jucătorii care vin de pe bancă, pentru că nu poți obține rezultate doar în unsprezece oameni. Am corectat bine jocul începând de la jumătatea primei reprize, când pierdeam din nou prea multe mingi și dădeam pase decisive de la o distanță mult prea mare, deși nu era cazul. Apoi am reglat asta și a mers mai bine. Chiar dacă am primit al doilea gol, cunoaștem aceste echipe – tind să își piardă organizarea tactică spre finalul meciului.
Știam de asemenea că, la scorul de 2-0, ei vor face totul pentru a-și proteja poarta, ceea ce, după părerea mea, este o mare greșeală. Să-mi amintiți ca atunci când vom conduce cu 2-0 să nu facem așa ceva! Pentru că în momentul în care primești un gol, așa cum au pățit ei la 2-1, dinamica meciului se schimbă complet. Noi am fost capabili să egalăm prin Youri (nr. Tielemans) … Mă bucur pentru Romelu (nr. Lukaku), care ne-a repus pe poziții, iar apoi cred că a fost de bun augur să marcăm în minutele de prelungire dintr-un penalty pe deplin justificat” a spus Rudi Garcia după partidă.
Unul dintre salvatorii naționalei Belgiei a fost Romelu Lukaku, golgheterul all-time al naționalei. Dacă în grupă a intrat și a marcat imediat golul egalizator al meciului cu Egipt, acum Lukaku a dat startul la revenirea fantastică a Belgiei cu golul din minutul 86.
„Ne-am săturat de meciuri de genul ăsta, serios vorbind. A fost un meci intens. Însă cel mai important este că am pus suflet. Am avut mult curaj și mult tupeu, iar de asta ai nevoie în astfel de partide.
Era să ne coste scump (nr jocul din prima parte a meciului), de aceea am și fost conduși pe tabelă. În cele din urmă am dat dovadă de caracter, iar în astfel de meciuri ai nevoie de caracter, deoarece această echipă a Senegalului este cu adevărat una dintre cele mai bune din turneu din punct de vedere tehnic, fizic și拷tactic. A fost extrem de dificil, dar în momentul în care am pus intensitate în presing și am fost primii la recuperare, spiritul de echipă a ieșit la suprafață și am câștigat meciul.
(nr. Dacă voia să bată el penalty-ul) Da, dar din punct de vedere mental nu sunt încă la capacitate maximă, trec printr-o perioadă mai dificilă, așa că am preferat ca Youri să execute deoarece el era pe val. Nu contează persoana mea, important este ca echipa să câștige. Cum am spus, știu că trec printr-un moment mai delicat din punct de vedere mental, așa că i-am lăsat lui Youri responsabilitatea, iar el a marcat. Avem nevoie de astfel de meciuri și de astfel de victorii pentru a uni și mai mult grupul. Suntem deja un grup unit, dar victoriile de genul acesta sunt cele mai frumoase, atât pentru suporteri, cât și pentru noi înșine” a spus Lukaku după partidă.
- „Suntem abătuți și dărâmați” – Senegalezii, distruși după eliminarea de la Mondial
- Selecționerul Senegalului, distrus după eșecul dramatic în fața Belgiei: „Trebuie să acceptăm realitatea”
- Trei concluzii după Belgia – Senegal 3-2 (d.p.): o echipă care zgârie ochii și „factura” de la Cupa Africii
- Record istoric în Belgia – Senegal 3-2! Youri Tielemans, omul momentului la Cupa Mondială
- Belgia – Senegal 3-2. „Dracii roșii” se califică dramatic în optimi! Gol în minutul 120+5 și o revenire de poveste